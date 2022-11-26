Муравьева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Перми

Ученица академии "Ангелы Плющенко" Софья Муравьева занимает первое место после исполнения короткой программы на заключительном этапе российской серии Гран-при, который проходит в Перми. Второй идет Елизавета Туктамышева, ученица Алексея Мишина, который был бессменным тренером Евгения Плющенко с 1993 года и привел его к двум золотым олимпийским медалям.

Фото: ТАСС ТАСС

Муравьева и Туктамышева исполнили одинаковый прыжковый контент - тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройной флип. Больше тройной аксель в короткой программе из девушек никто не исполнял. Однако выиграть Туктамышевой помешала помарка - спортсменка споткнулась буквально на ровном месте. После проката фигуристка отметила, что "все бывает, ничего страшного", а споткнулась, потому что потеряла концентрацию, позволив себе наслаждаться катанием.

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"Я достаточно удачно откатала, поэтому поводов для плохого настроения нет", - отметила Туктамышева.

Муравьева перешла к Плющенко летом 2020 года, за это время она сумела прочно обосноваться в списке претенденток на лидирующие позиции в российской женской "одиночке". Спортсменка после своего проката отметила, что очень доверяет Плющенко и всему тренерскому коллективу академии. А также призналась, что по-прежнему нервничает перед выступлениями.

Татьяна Тарасова, комментируя результаты короткой программы, отметила, что ей нравится, как работает Плющенко.

"И главное, что ему нравится работать, - сказала Тарасова ТАСС. - Появляется новый настоящий тренер, это очень важно. Такое случается довольно редко".

Мишин на просьбу ТАСС высказаться о противостоянии с учеником, с улыбкой ответил кратко, но емко: "Вспомните Державина и Пушкина". "Наше все" русской литературы Александр Пушкин встретился с Гавриилом Державиным в 15 лет в Царском селе, тогда Державин сказал отцу Пушкина: "Оставьте его поэтом". Больше классики российской литературы не виделись. Плющенко приехал в Санкт-Петербург в 11 лет из Волгограда, и с тех пор идет бок о бок со своим учителем, разделяя с ним и горе, и радости.

По итогам короткой программы Муравьева набрала 81,59 балла, а Туктамышева - 78,74. Третьей стала Ксения Синицына (70,94).

Тренер как мотиватор

Первое место в короткой программе у мужчин занял Евгений Семененко, который работает под руководством Татьяны и Алексея Мишиных. Первым тренером Семененко является именно супруга Алексея Николаевича, чье присутствие, как признался фигурист после выступления, всегда является дополнительной мотивацией, поскольку он хочет ее радовать.

"Выложился на максимум, сегодня была Татьяна Николаевна, у меня была дополнительная мотивация, чтобы ее порадовать", - сказал Семененко.

Семененко набрал 103,36 балла. Вторым идет Алексей Ерохов (93,61), третьим - Илья Яблоков (93,31). Произвольные программы фигуристы покажут в воскресенье.

Победу в короткой программе спортивных пар предсказуемо одержали чемпионы мира, обладатели золотых олимпийских медалей командного турнира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Однако выступление получилось неидеальным - Мишина подставила вторую ногу при приземлении с тройного сальхова, также фигуристы немного разошлись на параллельном вращении. После проката Галлямов рассказал, что выступает в Перми с микротравмой ноги, которая повлияла на прокат.

"Неделю назад была микротравма ноги - прыгать могу, вращаться не очень", - сказал фигурист журналистам.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выступали в родных стенах, у фигуристов получилось практически все, кроме выброса тройной лутц - партнерша упала на приземлении. Эта ошибка не позволила пермякам побороться за второе место, которое заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Чикмарева и Янченков отметили, что благодаря поддержке пермской публики выступать было легче. Мухортова и Евгеньев чисто исполнили все элементы, но арбитры поставили паре один балл штрафа из-за позднего окончания программы.

Мишина и Галлямов набрали 80,55 балла, за ними идут Мухортова и Евгеньев (73,56), Чикмарева и Янченков (70,20).

В погоне за высокими баллами

После ритм-танца лидируют Софья Тютюнина и Андрей Багин. После проката он отметил, что следит за оценками коллег по сборной и стремится получать самые высокие баллы. "Тут ребята наши - Егор Базин, Паша Дрозд, они растут. Егор молодец - 90 баллов за ритм-танец на прошлом этапе получил", - сказал Багин журналистам. Фигуристы рассказали, что их окончательно отпустили травмы, из-за которых им пришлось переносить выступления на более поздние этапы.