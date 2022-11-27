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11 минут назад

Тютюнина и Багин высказались о прокате на этапе Гран-при в Перми

Чемпионат.com

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали прокат на этапе Гран-при в Перми.

Тютюнина и Багин высказались о прокате на этапе Гран-при в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вчера ходила гулять на 20 минут, к парку Горького — где колесо обозрения. Прогулялась и обратно пошла, очень холодно (смеётся)», — сказала Тютюнина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Багин: Вчера поужинать только сходили, сегодня, может быть, ещё погуляем.

Тютюнина: Фрагменты в ритм-танце по музыке напоминают прошлогоднюю короткую Марка Кондратюка? Нет, мы случайно нашли эту музыку, это сделал Александр Вячеславович (Жулин). Там очень долгая история. Она не связана с Марком.

Багин: Марк не виноват (смеётся). Тютюнина: Как будем переживать холод в Красноярске? В болоньевых штанах, в трёх шапках. У нас каждый раз то Красноярск, то Челябинск, то Питер, сейчас опять Красноярск. Куда потратим призовой фонд? Пока планов нет.

Тютюнина: Как встречают в Перми? Шикарно, очень рады публике. Очень много людей сегодня пришло, очень приятно, что даже на танцах был почти полный зал.

Багин: Мы выступали за Пермь с Аннабель (Морозов), я тут был не раз, поэтому знакомые места.

— Не обидно ли, что для танцоров не придумали новый формат на прыжковом турнире? Как думаете, что можно было бы придумать?

Тютюнина: Обидно, конечно (смеётся). Кто лучше сделает выкрюк!

Багин: Никто не сделает. Можно было бы придумать соревнования по блокам, твиззлы, поддержки. Но мне кажется, зрителям будет неинтересно.

Фигурное катание,Анастасия Матросова,Марк Кондратюк,Андрей Багин,
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