Тютюнина и Багин высказались о прокате на этапе Гран-при в Перми

Багин: Марк не виноват (смеётся). Тютюнина: Как будем переживать холод в Красноярске? В болоньевых штанах, в трёх шапках. У нас каждый раз то Красноярск, то Челябинск, то Питер, сейчас опять Красноярск. Куда потратим призовой фонд? Пока планов нет.