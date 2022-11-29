В группе Тутберидзе — небывалый спад после Олимпиады! Итоги Гран-при России

Валиева — главная фаворитка, Туктамышева тоже на коне, а талантливая квадистка — в пролёте.

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В Перми отгремел последний, шестой этап Гран-при России, а значит, теперь известны все фигуристы, прошедшие в финал серии. Сюрпризов много. Среди счастливчиков в каждом виде не хватает определённых спортсменов, в отборе которых изначально не сомневались. Кто-то недостаточно себя проявил, кто-то обидно пропустил соревнования и выбыл из гонки. Этих ребят болельщикам наверняка будет не хватать, но правила есть правила.

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В российском Гран-при и так значительно расширили число участников по сравнению с международным аналогом. Вместо шести финалистов в каждом виде наша Федерация фигурного катания сделала по 12 мест для девушек и парней, 10 — для танцевальных дуэтов и 8 — для спортивных пар.

Конкуренция намечается нешуточная! Самое время вспомнить, насколько успешно выступали наши финалисты, их лучшие баллы на этапах, и пожелать удачи в нелёгкой борьбе с 3 по 5 марта в Сочи.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Валиева на вершине без ультра-си

У девушек в статусе главных фавориток в финал Гран-при вышли Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Обе набрали максимальное количество очков — 36. По 18 за каждое первое место. Для Лизы — это особое достижение. Она забрала два золота в конкуренции с одиночницами, которые в своём большинстве младше неё на добрый десяток лет. Некоторые — на 11. Но Императрица доказала, что в 25 можно не просто соревноваться, а побеждать и прогрессировать. О стабильности тройного акселя Лизы пора слагать легенды: шесть из шести на этапах Гран-при в этом сезоне она выполнила чисто. 239,94 — её лучший результат за серию. Это всего около пяти баллов отставания от лучшего результата Валиевой — 244,66.

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Правда, Камиле для столь внушительной суммы хватило одного четверного тулупа, с которого она упала на этапах в Москве и Казани. Чтобы обойти Камилу без ультра-си, другим участницам финала необходимо безупречно кататься с квадами в произвольной, а в короткой даже тройной аксель не гарантирует успеха. К тому же Камила явно рассчитывает сама снова блеснуть трикселем на стартах. На видео из «Хрустального» она уже прыгает его с прежней лёгкостью.

На третьей позиции в финал Гран-при вышла Софья Самоделкина с 34 очками. Серебро и золото выиграла в конкуренции с Трусовой, но очень высокими баллами похвастаться не может. Риск с тройным акселем и каскадом тройной лутц— тройной риттбергер в короткой не оправдался, а четверной сальхов ей предстоит отработать на предмет недокрутов.

Проблема с недокрутами неожиданно обнаружилась и у Александры Трусовой. После Олимпиады и травмы спины Русская ракета не форсирует восстановление и ограничивается облегчённым прыжковым контентом. Ну, как облегчённым? Один квад в произвольной, пусть и четверной лутц, действительно непривычно видеть у Саши. Ещё непривычнее — недокруты на нём, которые приводят к падениям. Впрочем, на шоу Плющенко и 6-минутных разминках она его приземляла. Даже в каскаде с тройным тулупом. Осталось повторить это непосредственно в прокате и вновь заработать космические баллы.

Доминирование фигуристок Тутберидзе отменяется?

Хорошие результаты на Гран-при России показали две Софьи — из «Хрустального» и «Ангелов Плющенко». Софья Муравьёва едва не выиграла этап в Перми, уступив Туктамышевой каких-то 0,79 балла. Эмоциональное катание она без проблем совмещает со сложным контентом. И хотя тройной аксель у неё порой вызывает «клевание носом» на выезде, оценки она заслуженно получает высокие, чем очень радует Плющенко. Софья Акатьева, напротив, не слишком радует Тутберидзе. Тройной аксель и четверной тулуп на этапах Гран-при часто её подводили, и потенциальное золото превращалось в серебро и бронзу. Практика показала, что соперничество на взрослом уровне для 15-летней фигуристки выдалось очень волнительным. Три падения со всех ультра-си в произвольной программе — словно кошмар наяву. Но, возможно, к финалу она преодолеет эту историю и вернёт себе былую стабильность.

Ещё две фигуристки, владеющие ультра-си и прошедшие в финал — Анастасия Зинина и Алина Горбачёва. Настя упрямо старалась на обоих этапах покорить четверной тулуп, один раз — удачно. Алина Горбачёва с помаркой приземлила четверной сальхов на последнем этапе и завоевала бронзу. Так что обилие ультра-си в решающей встрече у девушек нам обеспечено. Вряд ли кто-то откажется от своих козырей ради чистых прокатов.

Но это не значит, что другим одиночницам нечем ответить. Ксения Синицына некогда заходила на тройной аксель на стартах, но, в каком состоянии он сейчас, неизвестно. Зато всегда при ней кристально-плавное скольжение и грация. Вероника Яметова из Екатеринбурга способна взять мощным прокатом на бешеной скорости, подкрепив его взрывной харизмой. «Ураган» Вероники на льду понравился многим болельщикам и принёс ей серебро Гран-при в Казани. На фоне прорвы квадисток она точно не затеряется.

А вот Ксении Гущиной и Софии Захаровой будет сложнее всех. Наименее известные из всех финалисток, без ультра-си и именитого тренера, они буквально ухватили удачу за хвост. Та же Анна Фролова набрала с Захаровой одинаковое количество очков, но уступила по сумме баллов и поэтому отправилась в список запасных. Аделии Петросян не повезло тотально: триумфально выиграв этап в Сочи с суммой 239,31 балла, она снялась с этапа в Перми из-за травмы. Тройной аксель, четверной тулуп, четверной риттбергер — с таким арсеналом Аделия могла побороться за победу в финале. Но за одно золото она заработала 18 очков, а порог прохождения стартует от 20.

Будет не хватать в финале и Майи Хромых с Дарьей Усачёвой. Девушки вообще не участвовали в серии Гран-при из-за долгого восстановления от травм. Таким образом, из многочисленного цветника Тутберидзе отбор прошли лишь две фигуристки, и захватить весь пьедестал у них никак не получится. В группе Этери — небывалый спад после Олимпиады!

Невероятный прорыв Семененко с Алиевым и отставание Коляды

Грандиозная схватка в финале Гран-при намечается у мужчин. Вот уж где явного лидера нет и библейский завет — «И будут последние первыми» — более чем реален. Опыт заваленного проката знаком почти всем участникам. Марк Кондратюк, так уверенно выигравший золото на этапе в Сочи, с трудом докатал произвольную на этапе в Казани. Помешала больная спина. С неожиданной преградой на пути не то что к золоту, а в целом к пьедесталу, столкнулся и Андрей Мозалёв. Ему пришлось остановиться в произвольной, чтобы перешнуровать ботинок. Михаил Коляда, которого изначально считали безусловным фаворитом, набрал лишь 26 очков за два этапа и завоевал одну бронзу. А его младший коллега по группе Алексея Мишина — Глеб Лутфуллин — поразил феерией квадов и выиграл серебро с золотом.

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Удивил и Дмитрий Алиев. Последние два сезона чемпион Европы — 2020 демонстрировал отнюдь не чемпионское катание. Но Дима наконец-то собрался и вернулся на лидерские позиции. Он — единственный, кому удалось завоевать два золота этапа Гран-при у мужчин и железобетонно гарантировать себе место в финале.

Однако если по очкам Дима находится на вершине таблицы финалистов, то по лучшим баллам его с запасом обходит Евгений Семененко. Молодой воспитанник Мишина победил на последнем этапе в Перми с результатом 292,99 балла. Оценка безумная! Но когда спортсмен выдаёт три четверных прыжка и два тройных акселя вкупе с захватывающим перформансом после травмы, очень хочется его поощрить. Хотя такое поощрение должно заставить изрядно понервничать его соперников.

Опасаться стоит всем и Петра Гуменника, который отчаянно рискует, заходя на четверные лутц и риттбергер, но жаждет довести их до совершенства. Сложный контент позволяет ему даже с большим количеством ошибок запрыгивать на пьедестал, а в случае ровного выступления обходить более опытных конкурентов и брать золото.

Обилие ошибок не страшит также Александра Самарина, который в этом сезоне штампует четверные лутцы. Бронза и серебро — отличный итог серии Гран-при. Вдруг и после финала он уедет не с пустыми руками?

Но рисковать с квадами для отбора в финал пришлось не всем парням. Илья Яблоков штурмовал Гран-при с одним четверным тулупом и в Перми взял серебро. При этом он показал на порядок более высокий результат, чем Алексей Ерохов, Артём Ковалёв и Иван Попов с тремя квадами. Забавно, что лучшие баллы Ерохова и Попова ниже, чем у Валиевой, а Ковалёв опередил её меньше чем на полбалла.

Очень жаль, что в финал серии не попал Макар Игнатов. Он так и не справился с набором из четырёх квадов и двух тройных акселей и не выиграл ни одной медали. Два пятых места принесли ему 20 очков и сомнительное утешение в виде звания первого запасного.

Минус две пары сборной в финале

Таблица финалистов пар

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У спортивных пар в финале Гран-при — наименьшее представительство. Но не зря говорят: лучше меньше, да лучше. Восемь пар — самые сливки, за исключением, пожалуй, Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, которые после контрольных прокатов не участвовали ни в одном старте текущего сезона. Яркий самобытный дуэт пропустил первый этап в Москве из-за травмы партнёрши, причину же снятия с этапа в Перми их тренер Сергей Росляков не назвал. Видимо, Даша не до конца восстановилась, или они с Денисом решили сосредоточиться на подготовке к чемпионату России. На национальное первенство их могут допустить как членов сборной.

Недуг партнёрши отрезал дорогу в финал и другим членам сборной — Карине Акоповой и Никите Рахманину. Сначала спортсмены не поехали на второй этап Гран-при, а затем снялись с произвольной на четвёртом этапе. У Карины резко обострилась старая травма спины, и продолжать выступление оказалось невозможно.

Неприятным сюрпризом закончился один из этапов и для серебряных медалистов Олимпиады в Пекине Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Посчитав, что на первом этапе в Москве у них нет конкурентов, они расслабились и проиграли молодой паре Наталья Хабибуллина — Илья Княжук. Позже Женя и Вова реабилитировались, но это не отменяет того, что теперь они отстают по очкам от Александры Бойковой — Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной — Александра Галлямова. Обе звёздные пары Тамары Москвиной завоевали по два золота, и близко не подпустив к себе соперников.

Остальные финалисты набрали по 30 очков и пополнили свои награды серебром и бронзой. В отличие от других видов, у парников в финал не попало ни одного участника с одной медалью, а тем более совсем без наград Гран-при.

Дэвис и Смолкин пропустили Гран-при

Число финалистов Гран-при в танцах на льду также ограничили, но менее существенно. Выяснять отношения в Сочи отправятся 10 танцевальных дуэтов, и невероятно, но факт: среди них нет новых неофициальных лидеров сборной Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Вице-чемпионы России тренируются в США, но планировали прилететь на четвёртый этап в Москве и шестой этап в Перми. К сожалению, этого не случилось, а комментариев, что послужило непреодолимым препятствием, от самих фигуристов не последовало.

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В отсутствие Дианы и Глеба наши судьи проголосовали баллами за Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина. Падения во время прокатов не помешали им дотянуться в оценках до рекордных в своей карьере 210,98. Что будет при чистом катании — подумать страшно, интригу обрубили на корню. Ближайшие соперники — Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный — тоже дважды «золотые» по итогам серии Гран-при, отстают от Лизы и Егора более чем на восемь баллов. Для танцев — приличная разница. Софья Тютюнина и Андрей Багин со своими 200,26 балла — ещё дальше. Остальные, по мнению арбитров, на 200 баллов не накатали.

Однако почивать на лаврах, как известно, опасно. Юные Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стремительно дебютировали на взрослом уровне, завоевав серебро и золото Гран-при. Одарённый дуэт Анжелики Крыловой не скрывает амбиций и постарается заработать к весне достаточный авторитет у судей.