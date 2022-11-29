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1 час назад

Кто прошёл в финал Гран-при России по фигурному катанию: Валиева, Трусова, Туктамышева, почему не будет дочки Тутберидзе

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Валиева — главная фаворитка, Туктамышева тоже на коне, а талантливая квадистка — в пролёте.

В группе Тутберидзе — небывалый спад после Олимпиады! Итоги Гран-при России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В Перми отгремел последний, шестой этап Гран-при России, а значит, теперь известны все фигуристы, прошедшие в финал серии. Сюрпризов много. Среди счастливчиков в каждом виде не хватает определённых спортсменов, в отборе которых изначально не сомневались. Кто-то недостаточно себя проявил, кто-то обидно пропустил соревнования и выбыл из гонки. Этих ребят болельщикам наверняка будет не хватать, но правила есть правила.

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В российском Гран-при и так значительно расширили число участников по сравнению с международным аналогом. Вместо шести финалистов в каждом виде наша Федерация фигурного катания сделала по 12 мест для девушек и парней, 10 — для танцевальных дуэтов и 8 — для спортивных пар.

Конкуренция намечается нешуточная! Самое время вспомнить, насколько успешно выступали наши финалисты, их лучшие баллы на этапах, и пожелать удачи в нелёгкой борьбе с 3 по 5 марта в Сочи.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Валиева на вершине без ультра-си

У девушек в статусе главных фавориток в финал Гран-при вышли Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Обе набрали максимальное количество очков — 36. По 18 за каждое первое место. Для Лизы — это особое достижение. Она забрала два золота в конкуренции с одиночницами, которые в своём большинстве младше неё на добрый десяток лет. Некоторые — на 11. Но Императрица доказала, что в 25 можно не просто соревноваться, а побеждать и прогрессировать. О стабильности тройного акселя Лизы пора слагать легенды: шесть из шести на этапах Гран-при в этом сезоне она выполнила чисто. 239,94 — её лучший результат за серию. Это всего около пяти баллов отставания от лучшего результата Валиевой — 244,66.

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Правда, Камиле для столь внушительной суммы хватило одного четверного тулупа, с которого она упала на этапах в Москве и Казани. Чтобы обойти Камилу без ультра-си, другим участницам финала необходимо безупречно кататься с квадами в произвольной, а в короткой даже тройной аксель не гарантирует успеха. К тому же Камила явно рассчитывает сама снова блеснуть трикселем на стартах. На видео из «Хрустального» она уже прыгает его с прежней лёгкостью.

На третьей позиции в финал Гран-при вышла Софья Самоделкина с 34 очками. Серебро и золото выиграла в конкуренции с Трусовой, но очень высокими баллами похвастаться не может. Риск с тройным акселем и каскадом тройной лутц— тройной риттбергер в короткой не оправдался, а четверной сальхов ей предстоит отработать на предмет недокрутов.

Проблема с недокрутами неожиданно обнаружилась и у Александры Трусовой. После Олимпиады и травмы спины Русская ракета не форсирует восстановление и ограничивается облегчённым прыжковым контентом. Ну, как облегчённым? Один квад в произвольной, пусть и четверной лутц, действительно непривычно видеть у Саши. Ещё непривычнее — недокруты на нём, которые приводят к падениям. Впрочем, на шоу Плющенко и 6-минутных разминках она его приземляла. Даже в каскаде с тройным тулупом. Осталось повторить это непосредственно в прокате и вновь заработать космические баллы.

Доминирование фигуристок Тутберидзе отменяется?

Хорошие результаты на Гран-при России показали две Софьи — из «Хрустального» и «Ангелов Плющенко». Софья Муравьёва едва не выиграла этап в Перми, уступив Туктамышевой каких-то 0,79 балла. Эмоциональное катание она без проблем совмещает со сложным контентом. И хотя тройной аксель у неё порой вызывает «клевание носом» на выезде, оценки она заслуженно получает высокие, чем очень радует Плющенко. Софья Акатьева, напротив, не слишком радует Тутберидзе. Тройной аксель и четверной тулуп на этапах Гран-при часто её подводили, и потенциальное золото превращалось в серебро и бронзу. Практика показала, что соперничество на взрослом уровне для 15-летней фигуристки выдалось очень волнительным. Три падения со всех ультра-си в произвольной программе — словно кошмар наяву. Но, возможно, к финалу она преодолеет эту историю и вернёт себе былую стабильность.

Ещё две фигуристки, владеющие ультра-си и прошедшие в финал — Анастасия Зинина и Алина Горбачёва. Настя упрямо старалась на обоих этапах покорить четверной тулуп, один раз — удачно. Алина Горбачёва с помаркой приземлила четверной сальхов на последнем этапе и завоевала бронзу. Так что обилие ультра-си в решающей встрече у девушек нам обеспечено. Вряд ли кто-то откажется от своих козырей ради чистых прокатов.

Но это не значит, что другим одиночницам нечем ответить. Ксения Синицына некогда заходила на тройной аксель на стартах, но, в каком состоянии он сейчас, неизвестно. Зато всегда при ней кристально-плавное скольжение и грация. Вероника Яметова из Екатеринбурга способна взять мощным прокатом на бешеной скорости, подкрепив его взрывной харизмой. «Ураган» Вероники на льду понравился многим болельщикам и принёс ей серебро Гран-при в Казани. На фоне прорвы квадисток она точно не затеряется.

А вот Ксении Гущиной и Софии Захаровой будет сложнее всех. Наименее известные из всех финалисток, без ультра-си и именитого тренера, они буквально ухватили удачу за хвост. Та же Анна Фролова набрала с Захаровой одинаковое количество очков, но уступила по сумме баллов и поэтому отправилась в список запасных. Аделии Петросян не повезло тотально: триумфально выиграв этап в Сочи с суммой 239,31 балла, она снялась с этапа в Перми из-за травмы. Тройной аксель, четверной тулуп, четверной риттбергер — с таким арсеналом Аделия могла побороться за победу в финале. Но за одно золото она заработала 18 очков, а порог прохождения стартует от 20.

Будет не хватать в финале и Майи Хромых с Дарьей Усачёвой. Девушки вообще не участвовали в серии Гран-при из-за долгого восстановления от травм. Таким образом, из многочисленного цветника Тутберидзе отбор прошли лишь две фигуристки, и захватить весь пьедестал у них никак не получится. В группе Этери — небывалый спад после Олимпиады!

Невероятный прорыв Семененко с Алиевым и отставание Коляды

Грандиозная схватка в финале Гран-при намечается у мужчин. Вот уж где явного лидера нет и библейский завет — «И будут последние первыми» — более чем реален. Опыт заваленного проката знаком почти всем участникам. Марк Кондратюк, так уверенно выигравший золото на этапе в Сочи, с трудом докатал произвольную на этапе в Казани. Помешала больная спина. С неожиданной преградой на пути не то что к золоту, а в целом к пьедесталу, столкнулся и Андрей Мозалёв. Ему пришлось остановиться в произвольной, чтобы перешнуровать ботинок. Михаил Коляда, которого изначально считали безусловным фаворитом, набрал лишь 26 очков за два этапа и завоевал одну бронзу. А его младший коллега по группе Алексея МишинаГлеб Лутфуллин — поразил феерией квадов и выиграл серебро с золотом.

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Удивил и Дмитрий Алиев. Последние два сезона чемпион Европы — 2020 демонстрировал отнюдь не чемпионское катание. Но Дима наконец-то собрался и вернулся на лидерские позиции. Он — единственный, кому удалось завоевать два золота этапа Гран-при у мужчин и железобетонно гарантировать себе место в финале.

Однако если по очкам Дима находится на вершине таблицы финалистов, то по лучшим баллам его с запасом обходит Евгений Семененко. Молодой воспитанник Мишина победил на последнем этапе в Перми с результатом 292,99 балла. Оценка безумная! Но когда спортсмен выдаёт три четверных прыжка и два тройных акселя вкупе с захватывающим перформансом после травмы, очень хочется его поощрить. Хотя такое поощрение должно заставить изрядно понервничать его соперников.

Опасаться стоит всем и Петра Гуменника, который отчаянно рискует, заходя на четверные лутц и риттбергер, но жаждет довести их до совершенства. Сложный контент позволяет ему даже с большим количеством ошибок запрыгивать на пьедестал, а в случае ровного выступления обходить более опытных конкурентов и брать золото.

Обилие ошибок не страшит также Александра Самарина, который в этом сезоне штампует четверные лутцы. Бронза и серебро — отличный итог серии Гран-при. Вдруг и после финала он уедет не с пустыми руками?

Но рисковать с квадами для отбора в финал пришлось не всем парням. Илья Яблоков штурмовал Гран-при с одним четверным тулупом и в Перми взял серебро. При этом он показал на порядок более высокий результат, чем Алексей Ерохов, Артём Ковалёв и Иван Попов с тремя квадами. Забавно, что лучшие баллы Ерохова и Попова ниже, чем у Валиевой, а Ковалёв опередил её меньше чем на полбалла.

Очень жаль, что в финал серии не попал Макар Игнатов. Он так и не справился с набором из четырёх квадов и двух тройных акселей и не выиграл ни одной медали. Два пятых места принесли ему 20 очков и сомнительное утешение в виде звания первого запасного.

Минус две пары сборной в финале

Таблица финалистов пар

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У спортивных пар в финале Гран-при — наименьшее представительство. Но не зря говорят: лучше меньше, да лучше. Восемь пар — самые сливки, за исключением, пожалуй, Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, которые после контрольных прокатов не участвовали ни в одном старте текущего сезона. Яркий самобытный дуэт пропустил первый этап в Москве из-за травмы партнёрши, причину же снятия с этапа в Перми их тренер Сергей Росляков не назвал. Видимо, Даша не до конца восстановилась, или они с Денисом решили сосредоточиться на подготовке к чемпионату России. На национальное первенство их могут допустить как членов сборной.

Недуг партнёрши отрезал дорогу в финал и другим членам сборной — Карине Акоповой и Никите Рахманину. Сначала спортсмены не поехали на второй этап Гран-при, а затем снялись с произвольной на четвёртом этапе. У Карины резко обострилась старая травма спины, и продолжать выступление оказалось невозможно.

Неприятным сюрпризом закончился один из этапов и для серебряных медалистов Олимпиады в Пекине Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Посчитав, что на первом этапе в Москве у них нет конкурентов, они расслабились и проиграли молодой паре Наталья Хабибуллина — Илья Княжук. Позже Женя и Вова реабилитировались, но это не отменяет того, что теперь они отстают по очкам от Александры БойковойДмитрия Козловского и Анастасии МишинойАлександра Галлямова. Обе звёздные пары Тамары Москвиной завоевали по два золота, и близко не подпустив к себе соперников.

Остальные финалисты набрали по 30 очков и пополнили свои награды серебром и бронзой. В отличие от других видов, у парников в финал не попало ни одного участника с одной медалью, а тем более совсем без наград Гран-при.

Дэвис и Смолкин пропустили Гран-при

Число финалистов Гран-при в танцах на льду также ограничили, но менее существенно. Выяснять отношения в Сочи отправятся 10 танцевальных дуэтов, и невероятно, но факт: среди них нет новых неофициальных лидеров сборной Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Вице-чемпионы России тренируются в США, но планировали прилететь на четвёртый этап в Москве и шестой этап в Перми. К сожалению, этого не случилось, а комментариев, что послужило непреодолимым препятствием, от самих фигуристов не последовало.

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В отсутствие Дианы и Глеба наши судьи проголосовали баллами за Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина. Падения во время прокатов не помешали им дотянуться в оценках до рекордных в своей карьере 210,98. Что будет при чистом катании — подумать страшно, интригу обрубили на корню. Ближайшие соперники — Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный — тоже дважды «золотые» по итогам серии Гран-при, отстают от Лизы и Егора более чем на восемь баллов. Для танцев — приличная разница. Софья Тютюнина и Андрей Багин со своими 200,26 балла — ещё дальше. Остальные, по мнению арбитров, на 200 баллов не накатали.

Однако почивать на лаврах, как известно, опасно. Юные Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стремительно дебютировали на взрослом уровне, завоевав серебро и золото Гран-при. Одарённый дуэт Анжелики Крыловой не скрывает амбиций и постарается заработать к весне достаточный авторитет у судей.

Да и Александр Жулин едва ли позволит своей новой паре — Елизавета Шанаева — Павел Дрозд — повторить грубую ошибку с падением, как было на пятом этапе. Так что надежда на интригующий финал Гран-при в танцах пусть немного, но пока дышит.

Фигурное катание,Глеб Лутфуллин,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Майя Хромых,Александр Галлямов,Камила Валиева,Аделия Петросян,Глеб Смолкин,Анжелика Крылова,Макар Игнатов,Алексей Ерохов,Александра Трусова,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,Елизавета Худайбердиева,Александра Бойкова,Евгений Семененко,Андрей Багин,Егор Базин,Дмитрий Алиев,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Александр Самарин,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Александр Жулин,Евгения Тарасова,Артем Ковалев,Иван Попов,Тамара Москвина,Алексей Мишин,Владимир Морозов,
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