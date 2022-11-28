Рудковская: Трусова — олицетворение новой истории фигурного катания

— Саша — это олицетворение новой истории фигурного катания. Саша — это «вопреки», потому что никто не верил в пять четверных, а она сделала. Это история очень сложного пути к цели девочки из Рязани. Даже могу сказать, что это история Золушки фигурного катания. Саша — это Золушка.



Ей никогда не дарили баллы за компоненты, она всегда считала, что если прыгнет свои пять четверных, то станет олимпийской чемпионкой. Она их прыгнула, но золото так и не взяла… И это придало ей еще больше популярности. Многие поклонники и специалисты фигурного катания, как и я, считают, что она должна была выиграть. Я никому не навязываю свою точку зрения, но имею право на свое мнение. Так что Саша — это Саша, — сказала Рудковская.