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53 минуты назад

Трусова — олицетворение новой истории фигурного катания, считает Рудковская

Матч ТВиещё 1

Продюсер Яна Рудковская заявила изданию Sport24, что фигуристка Александра Трусова олицетворяет собой новую историю фигурного катания.

Рудковская: Трусова — олицетворение новой истории фигурного катания
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Саша — это олицетворение новой истории фигурного катания. Саша — это «вопреки», потому что никто не верил в пять четверных, а она сделала. Это история очень сложного пути к цели девочки из Рязани. Даже могу сказать, что это история Золушки фигурного катания. Саша — это Золушка.

Ей никогда не дарили баллы за компоненты, она всегда считала, что если прыгнет свои пять четверных, то станет олимпийской чемпионкой. Она их прыгнула, но золото так и не взяла… И это придало ей еще больше популярности. Многие поклонники и специалисты фигурного катания, как и я, считают, что она должна была выиграть. Я никому не навязываю свою точку зрения, но имею право на свое мнение. Так что Саша — это Саша, — сказала Рудковская.

Трусовой 18 лет, она серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине в соревнованиях одиночниц.Источник:sport24.ru

Фигурное катание,Александра Трусова,Яна Рудковская,
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