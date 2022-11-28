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20 минут назад

Трусова не примет участия в чемпионате России по прыжкам

Газета.Ruиещё 4

Российская фигуристка Александра Трусова не будет участвовать в чемпионате России по прыжкам, об этом сообщила официальная фан-группа спортсменки в Telegram-канале.

Трусова не примет участия в чемпионате России по прыжкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осенью после контрольных прокатов сборной России Трусова, которая отказалась от участия в произвольной программе из-за травмы спины, второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА под руководство Светланы Соколовской.

Вместе с новым тренерским штабом фигуристка завоевала бронзу и серебро на двух этапах Гран-при России. При этом Трусова отказалась от исполнения тройного акселя в короткой программе, а в произвольной прыгала только один четверной прыжок — лутц.

Напомним, что Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира — 2021 и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.

Фигурное катание,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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