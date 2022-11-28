Тарасова высказалась об отказе Трусовой не участвовать в чемпионате по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки Александры Трусовой не принимать участие в чемпионате России по прыжкам, передает «Матч ТВ».

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Ранее официальная фан-группа спортсменки в Telegram-канале сообщила, что фигуристка не примет участия в турнире. Причины отказа не разглашаются.

«Этот прыжковый турнир — не обязательное соревнование. Значит, в плане у нее наверняка его нет. Когда писали планы на сезон, его вообще не было. Надо понять, почему она отказалась участвовать. Может, что то болит.



Сейчас многие девочки прыгают сложные прыжки, и аксели, и четверные. Ничего страшного», — заявила Тарасова.

Осенью после контрольных прокатов сборной России Трусова, которая отказалась от участия в произвольной программе из-за травмы спины, второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА под руководство Светланы Соколовской.

Вместе с новым тренерским штабом фигуристка завоевала бронзу и серебро на двух этапах Гран-при России. При этом Трусова отказалась от исполнения тройного акселя в короткой программе, а в произвольной прыгала только один четверной прыжок — лутц.

Напомним, что Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.