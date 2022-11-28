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31 минуту назад

Щербакова нашла замену чемпионату России

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Щербакова нашла замену чемпионату России
Фото: ТАССТАСС

Чемпионат России в Красноярске запланирован на 20-25 декабря. Вместо него Щербакова выступит в шоу Татьяны Навки «Шахерезада». Вместе с ней на шоу появится и Камила Валиева, при этом последняя всё же планирует принять участие в чемпионате России.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки Александры Трусовой не принимать участие в чемпионате России по прыжкам.

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