Щербакова нашла замену чемпионату России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чемпионат России в Красноярске запланирован на 20-25 декабря. Вместо него Щербакова выступит в шоу Татьяны Навки «Шахерезада». Вместе с ней на шоу появится и Камила Валиева, при этом последняя всё же планирует принять участие в чемпионате России.