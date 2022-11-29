Стало известно, сколько заработали российские фигуристки за этапы Гран-при

Завершились этапы Гран-при России по фигурному катанию. Среди женщин турнирную таблицу по результатам шести этапов возглавляют Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. Журналисты «Комсомольской правды» подсчитали, сколько спортсменки заработали за победы.

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Согласно условиям Федерации фигурного катания России, за первое место призовые составляют 500 тысяч рублей, за второе – 300, за третье – 200. Так, по итогам прошедших соревнований доход фигуристок составил по 1 млн рублей. Занявшая третье место в общей таблице Софья Самоделкина получила 800 тысяч призовых, а Софья Муравьева — 600 тысяч.

Александра Трусова, Аделия Петросян и Софья Акатьева заработали по 500 тысяч рублей, Вероника Яметова - 300 тысяч рублей, а заработок Анастасии Зининой, Алины Горбачевой и Ксении Синицыной составил по 200 тысяч рублей.

Напомним, финал Гран-при России состоится с 3 по 5 марта 2023 года в Сочи. В каждом виде программы будет участвовать до 12 спортсменов или пар.