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31 минуту назад

Стало известно, сколько заработали российские фигуристки за этапы Гран-при

Алиса Селезнёва

Завершились этапы Гран-при России по фигурному катанию. Среди женщин турнирную таблицу по результатам шести этапов возглавляют Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. Журналисты «Комсомольской правды» подсчитали, сколько спортсменки заработали за победы.

Стало известно, сколько заработали российские фигуристки за этапы Гран-при
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Согласно условиям Федерации фигурного катания России, за первое место призовые составляют 500 тысяч рублей, за второе – 300, за третье – 200. Так, по итогам прошедших соревнований доход фигуристок составил по 1 млн рублей. Занявшая третье место в общей таблице Софья Самоделкина получила 800 тысяч призовых, а Софья Муравьева — 600 тысяч.

Александра Трусова, Аделия Петросян и Софья Акатьева заработали по 500 тысяч рублей, Вероника Яметова - 300 тысяч рублей, а заработок Анастасии Зининой, Алины Горбачевой и Ксении Синицыной составил по 200 тысяч рублей.

Напомним, финал Гран-при России состоится с 3 по 5 марта 2023 года в Сочи. В каждом виде программы будет участвовать до 12 спортсменов или пар.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила организацию Гран при России по фигурному катанию. По ее словам, соревнования были «отлично организованы». Сам турнир она назвала «по настоящему русским». Среди фигуристов тренер особо отметила Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Александр Галлямов,Камила Валиева,Аделия Петросян,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Анастасия Мишина,Татьяна Тарасова,
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