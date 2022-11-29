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1 час назад

Поздняков не исключил, что разбирательство по делу Валиевой может затянуться

ТАСС

Разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела российской фигуристки Камилы Валиевой может затянуться. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Поздняков не исключил, что разбирательство по делу Валиевой может затянуться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По поводу перспектив этого процесса есть понимание, что он может занять приличное количество времени, - сказал Поздняков. - Предыдущее разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) затянулось надолго, да и в целом у них длительная история взаимоотношений. Мы сейчас не являемся стороной процесса и не можем на него влиять. Но если решение затронет интересы олимпийской команды России и в том числе распределение медалей на Олимпийских играх, то ОКР сразу включается".

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В соответствующем заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела Валиевой, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Фигурное катание,Камила Валиева,Станислав Поздняков,Всемирное антидопинговое агентство,
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