Поздняков не исключил, что разбирательство по делу Валиевой может затянуться

"По поводу перспектив этого процесса есть понимание, что он может занять приличное количество времени, - сказал Поздняков. - Предыдущее разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) затянулось надолго, да и в целом у них длительная история взаимоотношений. Мы сейчас не являемся стороной процесса и не можем на него влиять. Но если решение затронет интересы олимпийской команды России и в том числе распределение медалей на Олимпийских играх, то ОКР сразу включается".