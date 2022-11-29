Косторная рассказала о восстановлении после операции

– Конечно. Мне еще нельзя прыгать, катать программы. Но я, скажем так, как отвратительный больной, но спортсмен в своем репертуаре. Не могу сидеть без дела. Мне надо прыгать, что-то делать. Иначе я чувствую себя человеком, который вот-вот должен закончить. А моя карьера может продолжаться еще очень долгое время. И на самом деле я бы не хотела ее терять.