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1 час назад

Косторная о восстановлении после операции: «Мне еще нельзя прыгать, катать программы. Но я не могу сидеть без дела, иначе чувствую себя человеком, который вот-вот должен закончить»

Sports.ru

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о восстановлении после операции на бедре, которую она перенесла в сентябре.

Косторная рассказала о восстановлении после операции
Фото: Sports.ruSports.ru

– Как здоровье? Как бедро?

– Все хорошо. Уж намного лучше, чем было. Прямо совсем тяжелые времена позади, но нелегкие моменты ждут меня впереди. Да, процесс восстановления будем долгим. Особенно когда не следуешь рекомендациям врачей, стараешься все сделать быстрее. Но ничего, пытаемся работать с тем, что есть. В целом довольно неплохо получается.

– Не слушаетесь – в том плане, что вам еще нельзя прыгать, а вы уже прыгаете?

– Конечно. Мне еще нельзя прыгать, катать программы. Но я, скажем так, как отвратительный больной, но спортсмен в своем репертуаре. Не могу сидеть без дела. Мне надо прыгать, что-то делать. Иначе я чувствую себя человеком, который вот-вот должен закончить. А моя карьера может продолжаться еще очень долгое время. И на самом деле я бы не хотела ее терять.

– Правильно понимаю: прыжки вы уже восстанавливаете?

– Да, конечно. Я восстановила двойной аксель, тройной сальхов и тройной риттбергер. Я могу их прыгать, но на шоу и прочих выступлениях пока не делаю, так как это все-таки опасно, – сказала Косторная.

Фигурное катание,Алена Косторная,
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