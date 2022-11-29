ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
59 минут назад

Медведева и Ягудин проведут бесплатные мастер-классы на катке ВДНХ

Sports.ru

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Алексея Ягудин проведут бесплатные мастер-классы на катке ВДНХ в Москве.

Медведева и Ягудин проведут бесплатные мастер-классы на катке ВДНХ
Фото: Sports.ruSports.ru

«Друзья! Хочу объявить о решении провести 12 БЕСПЛАТНЫХ мастер-классов на катке ВДНХ этой зимой!

Я выросла на ВДНХ, и, конечно, огромный одноименный парк стал любимым местом моего детства! С рождения до 15 лет я жила именно на ВДНХ. Любила гулять там и кушать пончики с клубничным молоком. Кстати, меня никогда не покидала мысль о крутости идеи, если б построили большой к

В детстве, будучи юной фигуристкой, я очень хотела попасть на мастер-класс какой-нибудь именитой фигуристки. Тогда героем всевозможных турниров была Ирина Слуцкая. Сейчас, возможно, мастер-класс с моим участием поможет кому-то с мотивацией в спорте или просто поднимет настроение. Я буду счастлива провести для вас эти мероприятия!

Да еще и каждые выходные по очереди с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным!

Я буду проводить по два мастер-класса в день: на каждый всего 30 мест. Только самые проворные любители фигурного катания попадут на мой бесплатный мастер-класс! Ну что, вы уже на старте?» – написала Медведева.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Ирина Слуцкая,Алексей Ягудин,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители