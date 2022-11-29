Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer, представлявшая ранее Камилу Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в феврале этого года на Олимпиаде в Пекине, больше не будет сотрудничать со стороной фигуристки. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Согласно информации телеканала, спортсменку будут представлять юристы из России.

Schellenberg Wittmer раньше представляла интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при рассмотрении дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Также она представляла интересы в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.