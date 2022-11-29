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1 час назад

СМИ: швейцарские юристы не будут представлять Валиеву в CAS

Лера Букина

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer, представлявшая ранее Камилу Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в феврале этого года на Олимпиаде в Пекине, больше не будет сотрудничать со стороной фигуристки. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Согласно информации телеканала, спортсменку будут представлять юристы из России.

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Schellenberg Wittmer раньше представляла интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при рассмотрении дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Также она представляла интересы в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

На Олимпиаде в Пекине Валиева оказалась в центре допинг-скандала. После того, как она победила в командных соревнованиях, появилась информация о положительном результате допинг-пробы фигуристки, которая была сдана зимой прошлого года. Спортсменке разрешили участвовать в личных соревнованиях.

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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