Фигурист Букин поделился впечатлениями от Гран-при России

Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию в танцах на льду Иван Букин внимательно смотрел этапы Гран-при России и подмечал интересные находки у выступавших дуэтов. Об этом он рассказал ТАСС в среду.

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"Я смотрел все этапы Гран-при России, ребята молодцы, работают, растут, желаю всем удачи на чемпионате страны и финале Гран-при России, - сказал Букин. - Я смотрю как профессионал, и ищу в танцах позитивные моменты, подмечаю для себя разные находочки".

"Все ребята по отношению к себе спрогрессировали очень быстро, очень сильно, они зря времени не теряют. Очень большая благодарность федерации, что есть соревнования, для набора опыта этапы Гран-при России - это прекрасные турниры, где ребята могут себя показать, улучшить и продолжить совершенствоваться", - добавил фигурист.

Букину 29 лет, в танцевальном дуэте с Александрой Степановой он завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, стал двукратным чемпионом России. В сентябре тренеры Степановой и Букина Ирина Жук и Александр Свинин сообщили ТАСС, что фигуристы взяли паузу в карьере.