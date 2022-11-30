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1 час назад

Фигурист Букин рассказал, что подмечал интересные находки у дуэтов на Гран-при России

ТАСС

Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию в танцах на льду Иван Букин внимательно смотрел этапы Гран-при России и подмечал интересные находки у выступавших дуэтов. Об этом он рассказал ТАСС в среду.

Фигурист Букин поделился впечатлениями от Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я смотрел все этапы Гран-при России, ребята молодцы, работают, растут, желаю всем удачи на чемпионате страны и финале Гран-при России, - сказал Букин. - Я смотрю как профессионал, и ищу в танцах позитивные моменты, подмечаю для себя разные находочки".

"Все ребята по отношению к себе спрогрессировали очень быстро, очень сильно, они зря времени не теряют. Очень большая благодарность федерации, что есть соревнования, для набора опыта этапы Гран-при России - это прекрасные турниры, где ребята могут себя показать, улучшить и продолжить совершенствоваться", - добавил фигурист.

Букину 29 лет, в танцевальном дуэте с Александрой Степановой он завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, стал двукратным чемпионом России. В сентябре тренеры Степановой и Букина Ирина Жук и Александр Свинин сообщили ТАСС, что фигуристы взяли паузу в карьере.

В апреле Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23 в связи с событиями на Украине. ISU сохранил запрет на участие в соревнованиях под эгидой организации для российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до дальнейшего уведомления. В мае руководство Федерации фигурного катания на коньках России озвучило решение о проведении внутрироссийской серии Гран-при с участием сильнейших спортсменов страны.

Фигурное катание,Иван Букин,Александра Степанова,
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