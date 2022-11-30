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2 часа назад

CAS изменил релиз о РУСАДА и деле Валиевой, указав на однократный перенос слушания

ТАССиещё 1

Спортивный арбитражный суд (CAS) внес корректировки в ноябрьский релиз о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) апелляции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), указав в нем, что слушание по делу фигуристки Камилы Валиевой было перенесено только один раз.

В первом варианте релиза, опубликованном 14 ноября и имеющемся в распоряжении ТАСС, говорится о неоднократных переносах слушания дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, однако в последнем варианте, который размещен на сайте CAS в настоящее время, пишется о том, что слушание дела было перенесено только один раз.

Утверждение о многократном переносе слушания дела Валиевой стало основанием для критики российской антидопинговой системы многими мировыми средствами массовой информации.

В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Камила Валиева выиграла этап Гран-при России в Казани

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение.

Валиевой 16 лет, она подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

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