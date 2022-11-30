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1 час назад

Фигуристка Медведева: я не обделена мужским вниманием

Газета.Ru

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала о прообразе своей семьи.

Фигуристка Медведева рассказала о прообразе своей семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка заявила, что из-за плотного графика на данный момент не слишком много внимания уделяет своему будущему.

«У меня сейчас очень много работы, поэтому представления о семье немного размытые. Да и не думаю, что в 23 года, да еще и конкретно в моей жизненной ситуации, нужно срочно заводить семью.

Но мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы поменьше о ней рассказывать», — приводит слова Медведевой «7 дней».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 23-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Ранее Евгения Медведева рассказала о том, как в 2018 году уходила от Этери Тутберидзе.

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