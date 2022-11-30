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59 минут назад

Софья Акатьева назвала свой любимый прыжок

Чемпионат.com

Российская фигуристка Софья Акатьева назвала свой любимый прыжок. Фигуристка проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ». «Какой любимый прыжок? Тройной аксель», — ответила Софья Акатьева.

Софья Акатьева назвала свой любимый прыжок
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

15-летняя Софья Акатьева дважды выигрывала первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призёром (2020), а также побеждала на этапах юниорских Гран-при в Польше и России в 2021 году. Фигуристка является подопечной 48-летней Этери Тутберидзе и 31-летнего Даниила Глейхенгауза. На Гран-при России Софья заняла шестое место в общем зачёте. Стало известно, что она примет участие в чемпионате России по прыжкам.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Этери Тутберидзе,
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