Кто выступит на чемпионате России по прыжкам от команды Тутберидзе

В социальных сетях команды Этери Тутберидзе появилась информация о том, кто примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Санкт-Петербурге 4 декарбря.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В командном турнире примут участие три команды, капитанами которых станут Евгений Плющенко, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. В состав каждой команды войдут шесть одиночников и одна спортивная пара.