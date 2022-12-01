Тарасова оценила решение Дэвис и Смолкина пропустить чемпионат России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на чемпионате России. Об этом пишет «Спорт-экспресс».
Отмечается, что пара Дэвис-Смолкин была включена в предварительные заявки этапов серии Гран-при в Москве и Перми. Однако молодые спортсмены пропустили соревнования.
Тарасова пояснила, что не уполномочена оценивать такие поступки. Вместе с тем, она полагает, что Дэвис и Смолкин поступили неправильно.
«Неправильно не выступать на чемпионате страны», - подчеркнула тренер.
Ранее сообщалось, что Диана и Глеб, проживающие в настоящее время в США, заявили, что по объективным причинам не смогут прибыть на контрольные прокаты в Россию.