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41 минуту назад

Тарасова назвала «неправильным» решение Дэвис и Смолкина пропустить чемпионат России

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на чемпионате России. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Тарасова оценила решение Дэвис и Смолкина пропустить чемпионат России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что пара Дэвис-Смолкин была включена в предварительные заявки этапов серии Гран-при в Москве и Перми. Однако молодые спортсмены пропустили соревнования.

Тарасова пояснила, что не уполномочена оценивать такие поступки. Вместе с тем, она полагает, что Дэвис и Смолкин поступили неправильно.

«Неправильно не выступать на чемпионате страны», - подчеркнула тренер.

Ранее сообщалось, что Диана и Глеб, проживающие в настоящее время в США, заявили, что по объективным причинам не смогут прибыть на контрольные прокаты в Россию.

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