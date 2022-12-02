Лайшев назвал пару фигуристов Дэвис и Смолкина разведчиками

Глава спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев выразил надежду, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки будут выступать за Россию.
«У меня всегда есть надежда, что Дэвис и Смолкин продолжат выступать в России. Они будут выступать только за нашу страну. Верю в это, иначе их жизнь бессмысленна вообще.
Вижу их в нашей сборной. Глупо будет с их стороны действовать по-другому. Дэвис и Смолкин находятся в США по малодушию. Они там в роли разведчиков, ха-ха. Мы их на разведку послали от школы «Самбо-70», — передает слова Лайшева Sport24.
Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Смолкин — сын актера сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина. Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.
Пара в текущем сезоне пропустила все российские турниры и также не примет участие в чемпионате России.