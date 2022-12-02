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1 час назад

Лайшев считает, что фигуристы Дэвис и Смолкин находятся в США в роли разведчиков

Газета.Ru

Глава спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев выразил надежду, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки будут выступать за Россию.

Лайшев назвал пару фигуристов Дэвис и Смолкина разведчиками
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

«У меня всегда есть надежда, что Дэвис и Смолкин продолжат выступать в России. Они будут выступать только за нашу страну. Верю в это, иначе их жизнь бессмысленна вообще.

Вижу их в нашей сборной. Глупо будет с их стороны действовать по-другому. Дэвис и Смолкин находятся в США по малодушию. Они там в роли разведчиков, ха-ха. Мы их на разведку послали от школы «Самбо-70», — передает слова Лайшева Sport24.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Смолкин — сын актера сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина. Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.

Пара в текущем сезоне пропустила все российские турниры и также не примет участие в чемпионате России.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Борис Смолкин,Ренат Лайшев,
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