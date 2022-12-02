Лайшев назвал пару фигуристов Дэвис и Смолкина разведчиками

Вижу их в нашей сборной. Глупо будет с их стороны действовать по-другому. Дэвис и Смолкин находятся в США по малодушию. Они там в роли разведчиков, ха-ха. Мы их на разведку послали от школы «Самбо-70», — передает слова Лайшева Sport24.