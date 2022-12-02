В CAS прокомментировали ход дела Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) внес корректировки в ноябрьский релиз о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) апелляции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) по причине того, что факты, связанные с организацией и переносом слушаний дела российской фигуристки Камилы Валиевой, не были четко установлены. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе CAS.

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В первом релизе, опубликованном 14 ноября, говорится о неоднократных переносах слушания дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, однако в последнем варианте, который размещен на сайте CAS в настоящее время, заявляется, что слушание дела было перенесено только один раз. Утверждение о многократном переносе слушаний дела Валиевой послужило основанием для критики российской антидопинговой системы многими мировыми средствами массовой информации.

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"CAS обнаружил, что факты, связанные с организацией и переносом слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, еще не были четко установлены, - говорится в заявлении пресс-службы суда. - Поэтому, поскольку этот раздел пресс-релиза CAS был ограничен изложением основных фактов по делу до подачи апелляции в CAS, было решено пока использовать другую формулировку. Было ли проведено одно слушание дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА или несколько, а также была ли одна отсрочка или больше, будет решать комиссия CAS".

В своей апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение.