Туктамышева исчезла из списка участников ЧР по прыжкам

Фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самоделкина не будут выступать в личном турнире чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге. Кроме того, в списке участников, представленных «Первым каналом», отсутствует Михаил Коляда, пишет РБК.

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Отмечается, что в начальном списке они числились. Кроме того, тренер Туктамышевой Татьяна Мишина заявляла, что фигуристка планирует исполнить четвертой тулуп на этом турнире.

По данным портала, Самоделкина заявлена только на командный турнир. Жеребьевка личного состоится 3 декабря в 17:00 мск.