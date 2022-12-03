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34 минуты назад

Туктамышева и Самоделкина исключены из списка участников чемпионата России по прыжкам

Илья Родин

Фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самоделкина не будут выступать в личном турнире чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге. Кроме того, в списке участников, представленных «Первым каналом», отсутствует Михаил Коляда, пишет РБК.

Туктамышева исчезла из списка участников ЧР по прыжкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в начальном списке они числились. Кроме того, тренер Туктамышевой Татьяна Мишина заявляла, что фигуристка планирует исполнить четвертой тулуп на этом турнире.

По данным портала, Самоделкина заявлена только на командный турнир. Жеребьевка личного состоится 3 декабря в 17:00 мск.

Напомним, что в чемпионате России по прыжкам пройдут как индивидуальные турниры, так и командный. В нем будут соревноваться ученики Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Светланы Соколовской и Алексея Мишина.

Фигурное катание,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Татьяна Мишина,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,Первый канал,
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