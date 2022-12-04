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1 час назад

Команда Плющенко лидирует по итогам второго раунда на ЧР по прыжкам

Чемпионат.comиещё 18

Команда Евгения Плющенко идёт первой в противостоянии со сборными Этери Тутберидзе и Алексея Мишина на чемпионате России по прыжкам по итогам второго раунда. Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.

Команда Плющенко лидирует по итогам второго раунда на ЧР по прыжкам
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Во втором раунде фигуристы состязались в одиночном катании. На лёд вышли Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Михаил Коляда, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Софья Титова.

В первом раунде Мишина и Галлямов, выступающие за команду Плющенко, показали результат в 28,83 балла за три элемента. Вторыми финишировали фигуристы сборной Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 27,93. Команда Алексея Мишина (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский) стала третьей с результатом 24,42 балла.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Александра Бойкова,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,Владимир Морозов,
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