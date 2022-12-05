Роднина высказалась о перспективах Медведевой стать тренером

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о том, что чемпионка мира Евгения Медведева может стать тренером.

"Сможет ли Медведева стать тренером? Желание хорошее, но не всем дано. Флаг ей в руки. Думаю, она найдет у кого спросить совет в случае чего", - передает слова Родниной Sport24.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Фигуристка последние два сезона участвует в проекте "Ледниковый период".