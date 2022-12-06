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48 минут назад

«Ой, что будет». Камила Валиева показала снимок с новой фотосессии

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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева опубликовала в социальных сетях фото с новой фотосессии. В кадре Валиева позирует в зелёной куртке и белом топе.

«Ой, что будет». Камила Валиева показала снимок с новой фотосессии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ой, что будет», — подписала фото Валиева.

Ранее Валиева приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.

Также Камила стала победительницей личного турнира. В финале она победила Софью Муравьёву благодаря двум чистым четверным тулупам.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Андрей Мозалев,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Дмитрий Алиев,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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