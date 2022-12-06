«Ой, что будет». Камила Валиева показала снимок с новой фотосессии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева опубликовала в социальных сетях фото с новой фотосессии. В кадре Валиева позирует в зелёной куртке и белом топе.