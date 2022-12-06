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1 час назад

Международный союз конькобежцев включил Щербакову в проморолик премии организации

ТАССиещё 1

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова попала в проморолик ежегодной премии Международного союза конькобежцев (ISU). Ролик опубликован во вторник на YouTube-канале ISU.

Международный союз конькобежцев включил Щербакову в проморолик организации
Фото: ТАСС ТАСС

С 15 по 31 декабря пройдет онлайн-голосование общественности и СМИ, по результатам которого будут определены кандидаты на премию в шести номинациях. В начале января отборочная комиссия утвердит трех кандидатов в каждой номинации премии. Список кандидатов будет объявлен в середине января. После этого жюри, состоящее из шести бывших чемпионов по фигурному катанию, определит победителей в каждой номинации. Церемония награждения пройдет 5 февраля в Цюрихе.

В июне ISU в соцсетях опубликовал поздравление с Международным олимпийским днем, но решил не включать в это сообщение среди изображений фигуристов - победителей Олимпиады в Пекине фотографию Щербаковой. Вместо россиянки было помещено изображение бронзового призера соревнований японки Каори Сакамото. Серебро Олимпиады в соревнованиях одиночниц завоевала россиянка Александра Трусова.

Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Фигурное катание,Каори Сакамото,Анна Щербакова,Александр Трусов,
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