Международный союз конькобежцев включил Щербакову в проморолик организации

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова попала в проморолик ежегодной премии Международного союза конькобежцев (ISU). Ролик опубликован во вторник на YouTube-канале ISU.

Фото: ТАСС ТАСС

С 15 по 31 декабря пройдет онлайн-голосование общественности и СМИ, по результатам которого будут определены кандидаты на премию в шести номинациях. В начале января отборочная комиссия утвердит трех кандидатов в каждой номинации премии. Список кандидатов будет объявлен в середине января. После этого жюри, состоящее из шести бывших чемпионов по фигурному катанию, определит победителей в каждой номинации. Церемония награждения пройдет 5 февраля в Цюрихе.

В июне ISU в соцсетях опубликовал поздравление с Международным олимпийским днем, но решил не включать в это сообщение среди изображений фигуристов - победителей Олимпиады в Пекине фотографию Щербаковой. Вместо россиянки было помещено изображение бронзового призера соревнований японки Каори Сакамото. Серебро Олимпиады в соревнованиях одиночниц завоевала россиянка Александра Трусова.