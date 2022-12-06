Тарасова прокомментировала включение Щербаковой в проморолик ISU

Анна Щербакова заслуживает быть представленной в проморолике премии Международного союза конькобежцев (ISU), поскольку является олимпийской чемпионкой. Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее ISU анонсировал предстоящую премию видеороликом, в котором была представлена и олимпийская чемпионка Пекина Щербакова. В июне ISU проигнорировал российских фигуристов при публикации галереи олимпийских чемпионов Пекина по случаю празднования Международного олимпийского дня.
"У ISU, с одной стороны, не было выбора: Анна Щербакова - олимпийская чемпионка, Россия - фигурнокатательная держава, без нас ничего не происходит на протяжении последних десятилетий, причем в разных видах. Мы всегда в призах, всегда выигрываем. И за Анну мы рады, - отметила Тарасова. - С другой стороны, я не понимаю, почему в этом ролике одна Анна? У нас что, больше лидеров, чемпионов нет? Ни в парном катании, ни в танцах?"
На зимних Олимпийских в Пекине Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова - серебро, бронзовым призером стала японка Каори Сакамото. Россияне Камила Валиева, Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали первыми в командном олимпийском турнире. Однако медали Олимпиады им так и не вручили из-за допинговой истории Валиевой.