Тарасова прокомментировала включение Щербаковой в проморолик ISU

"У ISU, с одной стороны, не было выбора: Анна Щербакова - олимпийская чемпионка, Россия - фигурнокатательная держава, без нас ничего не происходит на протяжении последних десятилетий, причем в разных видах. Мы всегда в призах, всегда выигрываем. И за Анну мы рады, - отметила Тарасова. - С другой стороны, я не понимаю, почему в этом ролике одна Анна? У нас что, больше лидеров, чемпионов нет? Ни в парном катании, ни в танцах?"