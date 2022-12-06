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28 минут назад

Тарасова прокомментировала включение Щербаковой в проморолик премии ISU

ТАСС

Анна Щербакова заслуживает быть представленной в проморолике премии Международного союза конькобежцев (ISU), поскольку является олимпийской чемпионкой. Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова прокомментировала включение Щербаковой в проморолик ISU
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ISU анонсировал предстоящую премию видеороликом, в котором была представлена и олимпийская чемпионка Пекина Щербакова. В июне ISU проигнорировал российских фигуристов при публикации галереи олимпийских чемпионов Пекина по случаю празднования Международного олимпийского дня.

"У ISU, с одной стороны, не было выбора: Анна Щербакова - олимпийская чемпионка, Россия - фигурнокатательная держава, без нас ничего не происходит на протяжении последних десятилетий, причем в разных видах. Мы всегда в призах, всегда выигрываем. И за Анну мы рады, - отметила Тарасова. - С другой стороны, я не понимаю, почему в этом ролике одна Анна? У нас что, больше лидеров, чемпионов нет? Ни в парном катании, ни в танцах?"

На зимних Олимпийских в Пекине Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова - серебро, бронзовым призером стала японка Каори Сакамото. Россияне Камила Валиева, Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали первыми в командном олимпийском турнире. Однако медали Олимпиады им так и не вручили из-за допинговой истории Валиевой.

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