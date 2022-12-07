В CAS прокомментировали ход дела Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) не намерен раскрывать подробности подготовки к слушаниям дела подозреваемой в нарушении антидопинговых правил фигуристки Камилы Валиевой, дата слушания пока не определена. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе CAS.

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"В соответствии со своими правилами и практикой, CAS не будет комментировать текущую процедуру, за исключением даты слушания, которая будет опубликована, как только она будет назначена", - ответили ТАСС в пресс-службе CAS на запрос, определились ли участники судебного процесса с арбитрами и кто из адвокатов будет защищать интересы Валиевой.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября РУСАДА заявило о своем намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете и после этого сразу стало объектом критики, в том числе со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В соответствующем заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.