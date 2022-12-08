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1 час назад

Фигурист Кондратюк рассказал о самом экстремальном поступке в жизни

Газета.Ru

Российский фигурист-одиночник Марк Кондратюк рассказал, что самое экстремальное делал в своей жизни, передает RT. Он рассказал, как совершил прыжок с парашютом в тандеме. Это было в Дубае.

Фигурист Кондратюк рассказал о самом экстремальном поступке в жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Там рядом с Пальмой, этим искусственным островом, взлетаешь на самолете, и тебя выкидывают с высоты в несколько километров. Я в принципе понимал, что меня ожидает. Но когда на большой высоте открывается дверь, и туда начинают выпадать люди… Это выглядит очень пугающе", - поделился фигурист.

Кондратюк в этом сезоне выиграл один из этапов Гран-при России, а после этапа серии Гран-при России, прошедшего в Самаре, Кондратюк, который занял на соревнованиях третье место, хотя и лидировал после короткой программы, признался, что испытывает некоторые проблемы со спиной. Из-за этого фигуристу пришлось лечь в больницу и пропустить чемпионат России по прыжкам.

В прошлом сезоне Кондратюк выиграл золото чемпионата России и первенства Европы, а также вместе со сборной России завоевал золотые медали в командном турнире Олимпийских игр - 2022. Ранее сообщалось, что Кондратюк поделился мнением о популярности нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,
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