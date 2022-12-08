Фигурист Кондратюк рассказал о самом экстремальном поступке в жизни

"Там рядом с Пальмой, этим искусственным островом, взлетаешь на самолете, и тебя выкидывают с высоты в несколько километров. Я в принципе понимал, что меня ожидает. Но когда на большой высоте открывается дверь, и туда начинают выпадать люди… Это выглядит очень пугающе", - поделился фигурист.