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58 минут назад

Фигуристка Медведева назвала "адищем" Гран-при во Франции по сравнению с Россией

Газета.Ruиещё 1

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что в России гораздо лучше организованы этапы альтернативного Гран-при по сравнению с турниром Международного союза конькобежцев (ISU).

"Это был адище" - Евгения Медведева
Фото: Колодин ДаниилКолодин Даниил

«Организация в России всегда была одной из самых лучших. Внимание к деталям было всегда.

Невольно вспоминаю этапы Гран-при во Франции — это был адище. Очень тяжело и плохо. Это пластиковые медали, это автобус, который по расписанию должен выезжать в 4:00, а выезжает в 4:43 или просто не приезжает забирать.

Марсель, Париж — во Франции очень сложно с этим. Еще очень хорошая организация, конечно, в Японии. Но это Япония», — приводит слова спортсменки Sport24.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях.

Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Фигуристка последние два сезона участвует в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым.

Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение носит бессрочный характер.

Ранее Медведева описала свою жизнь вне спорта словом «жесть».

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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