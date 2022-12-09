"Это был адище" - Евгения Медведева

«Организация в России всегда была одной из самых лучших. Внимание к деталям было всегда.



Невольно вспоминаю этапы Гран-при во Франции — это был адище. Очень тяжело и плохо. Это пластиковые медали, это автобус, который по расписанию должен выезжать в 4:00, а выезжает в 4:43 или просто не приезжает забирать.



Марсель, Париж — во Франции очень сложно с этим. Еще очень хорошая организация, конечно, в Японии. Но это Япония», — приводит слова спортсменки Sport24.