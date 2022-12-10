Тарасова видит смысл в участии российских фигуристов в турнирах в Азии

Выступления российских фигуристов на соревнованиях, проходящих на территории Азии, в том числе в Турнире четырех континентов, имеют смысл и могут вызвать определенный интерес у зрителей. Такое мнение ТАСС в субботу высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В пятницу Олимпийский совет Азии на Олимпийском саммите выступил с предложением содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе. Представители международных спортивных федераций поддержали эту инициативу.
"Я вижу смысл в выступлениях российских фигуристов на соревнованиях в Азии. Чем больше международных соревнований, тем интереснее. Мне кажется, это будет очень интересно, а что скажет наша федерация фигурного катания - я не знаю", - сказала Тарасова.
"Смысл в самих соревнованиях, мы же не в этом году ведь на Олимпийские игры отбираемся", - добавила собеседница агентства, комментируя реплику корреспондента ТАСС о том, что выступления на турнирах в Азии не решат проблему отбора на Олимпиаду 2026 года.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Из-за санкций МОК российские спортсмены могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.