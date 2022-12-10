Тарасова видит смысл в участии российских фигуристов в турнирах в Азии

"Я вижу смысл в выступлениях российских фигуристов на соревнованиях в Азии. Чем больше международных соревнований, тем интереснее. Мне кажется, это будет очень интересно, а что скажет наша федерация фигурного катания - я не знаю", - сказала Тарасова.