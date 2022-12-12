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19 минут назад

Жулин считает, что у Щербаковой мало шансов получить награду ISU Skating Awards

Чемпионат.com

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мыслями о номинировании олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards. Об этом ранее сообщили в «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник. Отмечается, что Щербакова поборется за награду «Самый ценный фигурист».

«Очень приятно. Значит, ещё какие-то российские приоритеты сохраняются. Не знаю по поводу заслуг, но в текущей ситуации это радует. Думаю, что у Анны Щербаковой мало шансов получить эту премию», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

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