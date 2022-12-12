«Очень приятно. Значит, ещё какие-то российские приоритеты сохраняются. Не знаю по поводу заслуг, но в текущей ситуации это радует. Думаю, что у Анны Щербаковой мало шансов получить эту премию», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».