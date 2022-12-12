«Большие шансы на победу». Роднина — о Щербаковой на премии ISU Skating Awards

— Ее включили по результатам, а результат отобрать невозможно. Поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Этот справедливое решение. Я не знаю, с кем ей придётся соревноваться, но если брать результаты, которые она показала в прошлом сезоне, то у нее большие шансы на победу, — заявила Роднина Metaratings.ru.