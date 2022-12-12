«Большие шансы на победу». Роднина — о Щербаковой на премии ISU Skating Awards

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина считает, что олимпийская чемпионка 2022 Анна Щербакова может выиграть премию ISU Skating Awards.
Фигуристка будет бороться за награду в категории «Самый ценный фигурист».
Щербакова будет единственной россиянкой на церемонии, которая пройдет 5 февраля 2023 года.
— Ее включили по результатам, а результат отобрать невозможно. Поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Этот справедливое решение. Я не знаю, с кем ей придётся соревноваться, но если брать результаты, которые она показала в прошлом сезоне, то у нее большие шансы на победу, — заявила Роднина Metaratings.ru.
На Играх в Пекине 18 летняя Щербакова завоевала золото в одиночном катании.