Жулин разнес идею о переходе России в азиатскую лигу

Заслуженный тренер России по танцам на льду Александр Жулин заявил, что российским фигуристам не следует участвовать в турнирах, проводимых на территории Азии.

«Я не вижу смысла в выступлении фигуристов сборной России на соревнованиях в Азии. Я сохраняю надежду, что всё встанет на свои места», — цитирует Жулина ТАСС.

9 декабря Олимпийский совет Азии предложил содействовать участию россиян и белорусов в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе.

1 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от всех турниров под эгидой ISU по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку на неопределённый срок. В июне это решение было утверждено на конгрессе ISU.