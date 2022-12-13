Навка высказалась о шансах Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о шансах победительницы Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

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«Я очень рада за Аню! Надеюсь, что она выиграет. В эти непростые времена такие новости нас радуют и дают веру, надежду на то, что все вернется на круги своя», — передает слова Навки «Матч ТВ».

Российская спортсменка поборется за победу в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист») и будет единственной представительницей России на премии. Церемония награждения состоится 5 февраля 2023 года.

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото.

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