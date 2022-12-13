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10 минут назад

Навка выразила надежду на победу фигуристки Щербаковой на ISU Skating Awards

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о шансах победительницы Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

Навка высказалась о шансах Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я очень рада за Аню! Надеюсь, что она выиграет. В эти непростые времена такие новости нас радуют и дают веру, надежду на то, что все вернется на круги своя», — передает слова Навки «Матч ТВ».

Российская спортсменка поборется за победу в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист») и будет единственной представительницей России на премии. Церемония награждения состоится 5 февраля 2023 года.

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото.

Ранее крупнейшие клубы Европы отклонили предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о проведении клубного чемпионата мира летом 2025 года, что стало большим ударом для организации.

ФИФА рассчитывала провести турнир с участием 32 клубов на территории США, но переговоры, которые состоялись во время чемпионата мира в Катаре, не увенчались успехом.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,Татьяна Навка,
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