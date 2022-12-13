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29 минут назад

Роднина призвала Тутберидзе объяснить отказ Дэвис и Смолкина прилететь из США в Россию

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина призвала Этери Тутберидзе объяснить, почему ее дочь Диана Дэвис и ее партнер по танцевальному дуэту Глеб Смолкин отказались прилететь на родину для участия в чемпионате России.

Роднина обратилась с призывом к Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Насколько мне известно, Глеб в ожидании грин-карты, поэтому не может покинуть Америку, а может, не хочет. Стоит обратиться к маме Дэвис. Пусть она объяснит, почему пара не приезжает в Россию, если захочет, конечно», — цитирует Роднину Sport24.

Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.

Пара тренируется в США и в текущем сезоне пропустила все российские турниры и также не примет участие в чемпионате России, который пройдет в конце декабря в Красноярске.

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля будущей звездой мирового футбола.

Фигурное катание,Гильермо Абаскаль,Зарема Салихова,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Ирина Роднина,Леонид Федун,Спартак,Госдума,
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