Роднина обратилась с призывом к Тутберидзе

Депутат Государственной думы Российской Федерации, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина призвала Этери Тутберидзе объяснить, почему ее дочь Диана Дэвис и ее партнер по танцевальному дуэту Глеб Смолкин отказались прилететь на родину для участия в чемпионате России.

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«Насколько мне известно, Глеб в ожидании грин-карты, поэтому не может покинуть Америку, а может, не хочет. Стоит обратиться к маме Дэвис. Пусть она объяснит, почему пара не приезжает в Россию, если захочет, конечно», — цитирует Роднину Sport24.

Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.