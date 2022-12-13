Фигурист Кондратюк выступит на чемпионате России

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигурист Марк Кондратюк готовится к выступлению на чемпионате России. Об этом ТАСС во вторник сообщил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
20 ноября Кондратюк стал третьим на этапе Гран-при России в Самаре, допустив ряд ошибок в произвольной программе. Позднее фигурист рассказал журналистам, что выступал с болями в спине. 26 ноября спортсмен сообщил, что находится в больнице.
"Марк готовится к чемпионату России, планирует выступать", - сказал Коган.
Соревновательная программа чемпионата России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.
Кондратюку 19 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В 2022 году фигурист завоевал золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине и выиграл чемпионат Европы, а в декабре 2021 года стал чемпионом России.