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1 час назад

Фигурист Кондратюк выступит на чемпионате России

ТАСС

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигурист Марк Кондратюк готовится к выступлению на чемпионате России. Об этом ТАСС во вторник сообщил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Фигурист Кондратюк выступит на чемпионате России
Фото: ТАССТАСС

20 ноября Кондратюк стал третьим на этапе Гран-при России в Самаре, допустив ряд ошибок в произвольной программе. Позднее фигурист рассказал журналистам, что выступал с болями в спине. 26 ноября спортсмен сообщил, что находится в больнице.

"Марк готовится к чемпионату России, планирует выступать", - сказал Коган.

Соревновательная программа чемпионата России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Кондратюку 19 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В 2022 году фигурист завоевал золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине и выиграл чемпионат Европы, а в декабре 2021 года стал чемпионом России.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Светлана Соколовская,Александр Коган,
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