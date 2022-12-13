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46 минут назад

Тарасова назвала глупостью возможные соревнования однополых пар фигуристов в Канаде

ТАССиещё 1

Соревнования танцевальных дуэтов и спортивных пар в фигурном катании с участием однополых спортсменов является глупостью и ерундой. Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова прокомментировала соревнования однополых пар фигуристов в Канаде
Фото: ТАССТАСС

"Это такая глупость и ерунда страшная, даже на эту тему разговаривать не хочу. Меня это лично не интересует, меня интересует, как делать программу с четверными, как развить каждого спортсмена. Такого не было никогда, чтобы выходили мужчина с мужчиной и катались будто это мужчина и женщина. Что за бред такой, этого нет в правилах, хорошо, что мы не в Канаде живем", - сказала Тарасова.

Во вторник Федерация фигурного катания Канады разрешила выступать на своих соревнованиях танцевальным дуэтам и спортивным парам, которые будут составлены из фигуристов одного пола. Вводятся понятия "фигурист А", "фигурист Б", "поднимаемый партнер", "поднимающий партнер", а также "ведомый" и "ведущий".

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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