Тарасова прокомментировала соревнования однополых пар фигуристов в Канаде

"Это такая глупость и ерунда страшная, даже на эту тему разговаривать не хочу. Меня это лично не интересует, меня интересует, как делать программу с четверными, как развить каждого спортсмена. Такого не было никогда, чтобы выходили мужчина с мужчиной и катались будто это мужчина и женщина. Что за бред такой, этого нет в правилах, хорошо, что мы не в Канаде живем", - сказала Тарасова.