ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
32 минуты назад

Захарова возмутилась решением Канады допускать к соревнованиям однополые пары фигуристов

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение решением Федерации фигурного катания Канады разрешить спортивным парам и танцевальным дуэтам фигуристов одного пола выступать на своих соревнованиях.

Захарова возмущена решением допускать к соревнованиям однополые пары фигуристов
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

«То, что еще в 2007-м считалось «уморительным» — именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду» — сегодня уже реальность. И она не уморительная, а безумная. Фильм посмотрите обязательно. Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В сообщении федерации отмечается, что до этого «пару» и «дуэт» составляли исключительно мужчина и женщина. Президент организации Карен Батчер полагает, что благодаря изменениям в правилах «многие фигуристы в Канаде получат новые возможности для занятий спортом».

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от победы над командой Хорватии и выхода в финал чемпионата мира в Катаре.

Южноамериканская команда завоевала путевку в решающий матч турнира, проходящего в Катаре, после победы над командой Хорватии со счетом 3:0.

Фигурное катание,Мария Захарова,Лионель Месси,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители