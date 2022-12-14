Захарова возмущена решением допускать к соревнованиям однополые пары фигуристов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение решением Федерации фигурного катания Канады разрешить спортивным парам и танцевальным дуэтам фигуристов одного пола выступать на своих соревнованиях.
«То, что еще в 2007-м считалось «уморительным» — именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду» — сегодня уже реальность. И она не уморительная, а безумная. Фильм посмотрите обязательно. Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В сообщении федерации отмечается, что до этого «пару» и «дуэт» составляли исключительно мужчина и женщина. Президент организации Карен Батчер полагает, что благодаря изменениям в правилах «многие фигуристы в Канаде получат новые возможности для занятий спортом».
Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от победы над командой Хорватии и выхода в финал чемпионата мира в Катаре.
Южноамериканская команда завоевала путевку в решающий матч турнира, проходящего в Катаре, после победы над командой Хорватии со счетом 3:0.