Захарова возмущена решением допускать к соревнованиям однополые пары фигуристов

«То, что еще в 2007-м считалось «уморительным» — именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду» — сегодня уже реальность. И она не уморительная, а безумная. Фильм посмотрите обязательно. Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.