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1 час назад

Ягудин словами Тарасовой ответил на желание Губерниева прокомментировать фигурное катание

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о желании Дмитрия Губерниева прокомментировать фигурное катание. С 22 по 24 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России – 2023. Ягудин не будет комментировать соревнования из-за занятости в новогодних ледовых шоу в других регионах России.

Ягудин ответил Губерниеву словами Тарасовой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дмитрий Губерниев комментирует весь спорт. Если мы раньше думали, что Дмитрий Губерниев первоклассный комментатор биатлона, то сейчас мы понимаем, что он просто мегаталантливый комментатор. Если говорить словами Татьяны Анатольевны (Тарасовой): «Губерниев может комментировать всё!» — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной. Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте на «Чемпионате».

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Дмитрий Губерниев,
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