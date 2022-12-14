Ягудин ответил Губерниеву словами Тарасовой

«Дмитрий Губерниев комментирует весь спорт. Если мы раньше думали, что Дмитрий Губерниев первоклассный комментатор биатлона, то сейчас мы понимаем, что он просто мегаталантливый комментатор. Если говорить словами Татьяны Анатольевны (Тарасовой): «Губерниев может комментировать всё!» — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной. Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте на «Чемпионате».