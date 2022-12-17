Загитова рассказала, что самое сложное в работе телеведущей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, с какими сложностями столкнулась в работе на телевидении, передает "Комсомольская правда".
Фигуристка ведет уже третий сезон "Ледникового периода" вместе с бессменным напарником - олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. В этом сезоне к ним также присоединилась победительница Игр-2022 Анна Щербакова.
"Если говорить о шоу "Ледниковый период", то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации. И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать", - рассказала фигуристка.
Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу. Уже второй сезон она работает в качестве ведущей шоу "Ледниковый период".
Ранее сообщалось, что Загитова отреагировала на свою победу в голосовании за лучшую телеведущую России, которое проводило издание "Комсомольская правда". Она набрала 49,95% голосов. Стоит отметить, что до этого она два года подряд становилась победительницей в данном голосовании.