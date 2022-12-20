Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире российский фигурист Александр Энберт назвал фаворита чемпионата России в мужском катании.

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— Не менее зрелищная борьба будет у мальчиков. Как вы думаете, кто поборется за медали? Может быть, у вас есть свои фавориты?

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— Марк Кондратюк выглядит для меня явным фаворитом. Очень мощное катание, очень энергичное — действительно хочется смотреть. Могут быть помарки, по серии Гран-при могли видеть, что они бывают у всех. Но всё-таки мужское одиночное катание находится в авангарде. Женское одиночное сейчас поспорило бы с этим, но, наверное, и мужское, и женское — два этих вида находятся в авангарде как два самых сложных по элементам, четверным, сложным каскадам. Конечно, бывает, что парни переоценивают свои силы, и контент оказывается сложнее, чем они могли бы показать на турнире. Но, в любом случае, Марк Кондратюк сейчас для меня выглядит фаворитом. В техническом плане, в катании, в постановках. Как-то всё в этом сезоне у Марка сошлось. Думаю, при прочих равных, при более-менее чистых прокатах, Марк сможет одержать победу.

У Алиева в этом году тоже прекрасные программы. Когда получаются прокаты, когда катает чисто — очень-очень хорошо. Миша Коляда — тут можно бесконечно обсуждать, как он прекрасно катается, но, к сожалению, без чисто исполненных программ это сложно представить. Хорошая программа — это чисто исполненная программа. У Миши есть всё, чтобы откатать хорошую программу, осталось откатать чисто. При чистых прокатах Миша прекрасен. Просто хочется их увидеть и порадоваться за Мишу и его чистые прокаты на этом турнире (интервью было записано до снятия Михаила Коляды с чемпионата России — Прим. «Чемпионата»).