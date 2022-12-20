Трусова высказалась о чемпионате России

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России-2023.

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«Все проходило как всегда. Накатывали программу, отрабатывали прыжки. Отношусь как к обычным соревнованиям. Еду выступать, радовать болельщиков. Мне всегда интересно и мне всегда нравился процесс полностью – от выезда на такси до аэропорта, очень люблю все это делать», – приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Фигуристка выразила надежду на то, что ей удастся хорошо выступить на чемпионате России.

Соревнования пройдут с 22 по 25 декабря в Красноярске. Сегодня утром туда прибыли группы Алексея Мишина и Светланы Соколовской, в которой с недавнего времени тренируется Трусова. Этой осенью Александра покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к команде Соколовской в ЦСКА.

В текущем сезоне Трусова выступила на двух этапах Гран-при России. На первом она завоевала бронзовую медаль, на втором – серебряную. Этой осенью фигуристка восстанавливалась после травмы спины.