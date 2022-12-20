ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
27 минут назад

Трусова – о чемпионате России: Отношусь как к обычным соревнованиям

Спорт день за днемиещё 1

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России-2023.

Трусова высказалась о чемпионате России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все проходило как всегда. Накатывали программу, отрабатывали прыжки. Отношусь как к обычным соревнованиям. Еду выступать, радовать болельщиков. Мне всегда интересно и мне всегда нравился процесс полностью – от выезда на такси до аэропорта, очень люблю все это делать», – приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Фигуристка выразила надежду на то, что ей удастся хорошо выступить на чемпионате России.

Соревнования пройдут с 22 по 25 декабря в Красноярске. Сегодня утром туда прибыли группы Алексея Мишина и Светланы Соколовской, в которой с недавнего времени тренируется Трусова. Этой осенью Александра покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к команде Соколовской в ЦСКА.

В текущем сезоне Трусова выступила на двух этапах Гран-при России. На первом она завоевала бронзовую медаль, на втором – серебряную. Этой осенью фигуристка восстанавливалась после травмы спины.

На чемпионате России в прошлом году Трусова заняла второе место. Там она уступила Камиле Валиевой, но оказалась сильнее Анны Щербаковой.

Фигурное катание,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,Алексей Мишин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители