Энберт высказался об уровне финала Гран-при без российских фигуристов

Но, абстрагируясь от этой предвзятости — конечно, упал уровень. Даже не смотря турнир по телевизору, а открывая протоколы в интернете — сразу видно, что упал. Смотришь пары: первое место — ошибки, второе — ошибки, срывы. В финале Гран-при не помню, когда с таким количеством ошибок первое место занимали в последний раз. Открываешь женское одиночное катание, контент, который исполняют на финале Гран-при — и открываешь контент любого Гран-при России. Я даже не говорю о чемпионате России, просто об этапе в России. Открываешь танцы на льду — самых сильных пар я тоже не увидел. Мне очень нравится Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, очень нравятся канадцы, которые победили, но всё-таки это не те пары.