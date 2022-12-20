Энберт высказался о допуске однополых дуэтов к турнирам в Канаде

Придёт ISU когда-то к однополым парам или нет, я не знаю, загадывать сложно, но на данный момент это такие внутренние канадские документы. Наверное, стоило ожидать, что в Канаде это могло произойти, и на каких-то турнирах будет можно выступать однополым парам. Не знаю, как на это смотреть — понятно, что те люди, которые хотят кататься в паре девочка с девочкой и мальчик с мальчиком, могут выходить на лёд. Есть синхронное катание — выходят 16 девочек, а тут будут выходить две девочки, а не 16. Не знаю. Мне кажется, надо посмотреть ещё, что они будут показывать. Может, будут какие-то отдельные виды, где они будут показывать программы. Пока в этом не разобрался до конца.