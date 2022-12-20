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54 минуты назад

Лайшев назвал фаворитку чемпионата России-2023

Спорт день за днемиещё 1

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Софьей САВЧЕНКО высказался о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию.

Лайшев назвал фаворитку чемпионата России-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турнир пройдет 22-25 декабря в Красноярске.

– Я считаю, что после чемпионата мира по футболу чемпионат России по фигурному катанию станет самым ярким спортивным зрелищем на земле, – считает Лайшев.

– У вас есть фавориты в соревновании женщин?

– Я думаю, Валиева - главная фаворитка турнира. Без лишней скромности скажу, что она мне очень нравится. Она прошла столько трудностей в таком возрасте… Она умница.

– Саша Трусова никак не может стать чемпионкой России. Не образовался ли у нее комплекс этого турнира?

– Я про нее ничего не думаю. Она сама выбирает себе судьбу. Она великая спортсменка. Мы должны с ней считаться. Эти эксперименты, которые она делает над собой, могут быть и положительными, и отрицательными. Это ее судьба и ее право решать.

Фигурное катание,Ренат Лайшев,
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