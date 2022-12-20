Лайшев назвал фаворитку чемпионата России-2023

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Софьей САВЧЕНКО высказался о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию.
Турнир пройдет 22-25 декабря в Красноярске.
– Я считаю, что после чемпионата мира по футболу чемпионат России по фигурному катанию станет самым ярким спортивным зрелищем на земле, – считает Лайшев.
– У вас есть фавориты в соревновании женщин?
– Я думаю, Валиева - главная фаворитка турнира. Без лишней скромности скажу, что она мне очень нравится. Она прошла столько трудностей в таком возрасте… Она умница.
– Саша Трусова никак не может стать чемпионкой России. Не образовался ли у нее комплекс этого турнира?
– Я про нее ничего не думаю. Она сама выбирает себе судьбу. Она великая спортсменка. Мы должны с ней считаться. Эти эксперименты, которые она делает над собой, могут быть и положительными, и отрицательными. Это ее судьба и ее право решать.