Фигуристка Горбачева рассказал о соперничестве с Туктамышевой и Муравьевой

— Так как это взрослый турнир, то всё ощущается немного по другому. Но нет такого, что испытываешь какие то другие эмоции от того, что стоишь с кем то на пьедестале. В целом приятно стоять на пьедестале, особенно если понимаешь, что сделал всё, что смог. Но на эти эмоции никак не влияют люди, которые стоят рядом с тобой.