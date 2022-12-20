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1 час назад

Фигуристка Горбачева рассказал о соперничестве с Туктамышевой и Муравьевой

Матч ТВ

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала, какие эмоции испытала, когда сумела подняться на пьедестал на этапе Гран при России в Перми, где ее соперницами были в том числе Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева.

Фигуристка Горбачева рассказал о соперничестве с Туктамышевой и Муравьевой
Фото: Матч ТВМатч ТВ

15 летняя Горбачева на соревнованиях заняла третье место, победила Туктамышева, Муравьева — вторая.

— Каково это стоять рядом с такими фигуристками, как Елизавета Туктамышева и Софья Муравьёва?

— Так как это взрослый турнир, то всё ощущается немного по другому. Но нет такого, что испытываешь какие то другие эмоции от того, что стоишь с кем то на пьедестале. В целом приятно стоять на пьедестале, особенно если понимаешь, что сделал всё, что смог. Но на эти эмоции никак не влияют люди, которые стоят рядом с тобой.

— В тот момент какие эмоции преобладали у вас?

— В тот момент я была счастлива. Я в первую очередь была рада тому, что смогла собраться в произвольной программе и откатать её почти безошибочно, смогла перебороть себя. После выступления было желание занять призовое место. Я была довольна собой.

— Вообще для вас Гран при — это первый опыт соревнований с такими мастерами, как Туктамышева, Валиева, Акатьева, Муравьёва. Вы сказали, что для вас не имеет значение, с кем стоять на пьедестале. В таком случае каково впервые оказаться на соревновательном льду с такими профессионалами? Это больше дополнительное волнение или дополнительная мотивация?

— Если честно, в этом плане тоже мало что отличается. Я на соревнованиях полностью сконцентрирована на себе, не отвлекаюсь на то, с кем катаюсь соревнуюсь. Мне просто важное сделать свою работу в первую очередь для себя. На одном льду с Валиевой, Туктамышевой и остальными. Ну, круто, но я стараюсь не придавать этому большое значение, — сказала Горбачева в интервью Metaratings.ru.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Елизавета Туктамышева,
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