Заслуженный тренер России оценила возможности фигуриста Кондратюка

Фигурист Марк Кондратюк является одним из главных претендентов на победу на чемпионате России при отсутствии проблем со здоровьем. Такое мнение ТАСС в среду высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.
20 ноября действующий чемпион России Кондратюк стал третьим на этапе Гран-при России в Самаре, допустив ряд ошибок в произвольной программе. Позднее фигурист рассказал журналистам, что выступал с болями в спине. 26 ноября спортсмен сообщил, что находится в больнице. 13 декабря исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал ТАСС, что Кондратюк готовится к чемпионату России.
"К сожалению, у Марка была травма спины, знаю, что он сложно восстанавливался - это непростой момент. Он очень яркий спортсмен со своей харизмой, его выступления - всегда маленький спектакль на льду, который поднимает зрителя, дает энергетическую подпитку судьям, плюс мы видели, как он [четверной] лутц с [поднятыми наверх] руками делает и другие четверные прыжки. Если здоровье ему позволит, то он один из претендентов на первое место", - сказал
"Думаю, будет бороться [Евгений] Семененко, который показывал нам яркие интересные выступления, и Макар Игнатов, и Глеб Лутфуллин. Ребята в этом сезоне подтянулись, активизировались, но они выступали на разных этапах, когда все собираются, ребята раскрываются с других сторон - наличие сильных соперников кого-то стимулирует, кого-то - наоборот. Посмотрим, будет интересно, очень хочется увидеть наконец борьбу в нашем мужском одиночном катании, с четверными прыжками, чтобы наши мальчики встряхнулись. У Саши Самарина четверной лутц - один из самых удачных прыжков, он силовой и пролетный, Дима Алиев, мне кажется, в этом сезоне выглядит гораздо ярче, чем в прошлом, шансы у ребят есть, но думаю, надо выполнять не один и не два четверных - надо смотреть на Натана Чена, на Сёму Уно, тех, кто двигает мужское одиночное катание вперед", - добавила она.
Соревновательная программа чемпионата России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.
Кондратюку 19 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В 2022 году фигурист завоевал золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине и выиграл чемпионат Европы, а в декабре 2021 года стал чемпионом России.