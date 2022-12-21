Заслуженный тренер России оценила возможности фигуриста Кондратюка

"К сожалению, у Марка была травма спины, знаю, что он сложно восстанавливался - это непростой момент. Он очень яркий спортсмен со своей харизмой, его выступления - всегда маленький спектакль на льду, который поднимает зрителя, дает энергетическую подпитку судьям, плюс мы видели, как он [четверной] лутц с [поднятыми наверх] руками делает и другие четверные прыжки. Если здоровье ему позволит, то он один из претендентов на первое место", - сказал

"Думаю, будет бороться [Евгений] Семененко, который показывал нам яркие интересные выступления, и Макар Игнатов, и Глеб Лутфуллин. Ребята в этом сезоне подтянулись, активизировались, но они выступали на разных этапах, когда все собираются, ребята раскрываются с других сторон - наличие сильных соперников кого-то стимулирует, кого-то - наоборот. Посмотрим, будет интересно, очень хочется увидеть наконец борьбу в нашем мужском одиночном катании, с четверными прыжками, чтобы наши мальчики встряхнулись. У Саши Самарина четверной лутц - один из самых удачных прыжков, он силовой и пролетный, Дима Алиев, мне кажется, в этом сезоне выглядит гораздо ярче, чем в прошлом, шансы у ребят есть, но думаю, надо выполнять не один и не два четверных - надо смотреть на Натана Чена, на Сёму Уно, тех, кто двигает мужское одиночное катание вперед", - добавила она.