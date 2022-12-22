Стал известен лидер после короткой программы у мужчин на ЧР по фигурному катанию

В Красноярске завершилась короткая программа у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Лучший результат у Петра Гуменника, на счету которого 104,47 балла. Второе место получил Евгений Семененко (99,15). Третью строчку после короткой программы занимает Андрей Мозалёв — 98,70.