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1 час назад

Пётр Гуменник лидирует после короткой программы у мужчин на ЧР по фигурному катанию

Чемпионат.comиещё 15

В Красноярске завершилась короткая программа у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Лучший результат у Петра Гуменника, на счету которого 104,47 балла. Второе место получил Евгений Семененко (99,15). Третью строчку после короткой программы занимает Андрей Мозалёв — 98,70.

Стал известен лидер после короткой программы у мужчин на ЧР по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Короткая программа.

Пётр Гуменник — 104,47 балла.

Евгений Семененко — 99,15.

Андрей Мозалёв — 98,70.

Матвей Ветлугин — 97,58.

Александр Самарин — 96,57.

Артём Ковалёв — 96,49.

Макар Игнатов — 94.29.

Илья Яблоков — 93.27

Дмитрий Алиев — 90.85.

Глеб Лутфуллин — 84.09.

Гуменник впервые в карьере получил больше 100 баллов на взрослом уровне. Соревнования среди мужчин продолжатся 23 декабря. Фигуристы выступят с произвольными программами.

Фигурное катание,Глеб Лутфуллин,Андрей Мозалев,Макар Игнатов,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Дмитрий Алиев,Александр Самарин,Артем Ковалев,
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