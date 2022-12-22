Стал известен лидер после короткой программы у мужчин на ЧР по фигурному катанию

В Красноярске завершилась короткая программа у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Лучший результат у Петра Гуменника, на счету которого 104,47 балла. Второе место получил Евгений Семененко (99,15). Третью строчку после короткой программы занимает Андрей Мозалёв — 98,70.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Короткая программа.
Пётр Гуменник — 104,47 балла.
Евгений Семененко — 99,15.
Андрей Мозалёв — 98,70.
Матвей Ветлугин — 97,58.
Александр Самарин — 96,57.
Артём Ковалёв — 96,49.
Макар Игнатов — 94.29.
Илья Яблоков — 93.27
Дмитрий Алиев — 90.85.
Глеб Лутфуллин — 84.09.
Гуменник впервые в карьере получил больше 100 баллов на взрослом уровне. Соревнования среди мужчин продолжатся 23 декабря. Фигуристы выступят с произвольными программами.