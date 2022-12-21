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40 минут назад

Чайковская заверила, что фигуристы приехали на чемпионат России «не за деньгами»

Матч ТВ

Финансовая мотивация не является определяющей для участников чемпионата России по фигурному катанию, заявила тренер сборной России Елена Чайковская.

Тренер сборной России заверила, что фигуристы приехали на чемпионат России «не за деньгами»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Турнир пройдет в 22–25 декабря в Красноярске. Призовые фигуристам за победу составят 2,5 миллиона рублей, за серебро — 1,5 миллиона, за третье место — 1 миллион.

— Мы привезли очень сильную сборную. У нас была задача ее сохранить. Мы ее сохранили и преумножили. Два три человека из за травм не принимают участие, но они в обойме. Команда очень сильная, конкуренция во всех видах серьезная. У нас не было ощущения дискриминации из за отстранения. Спортсмены и тренеры постоянно готовятся к разным стартам.

Федерация обеспечила мотивацию спортсменов, за что ей огромное спасибо. Но я скажу, что деньги для спортсменов — не самое главное. Сюда они приехали не за деньгами. Они приехали показать свое умение, свою красоту, свою борьбу. Вы увидите серьезную конкуренцию. Чемпионат России всегда отличался тем, что есть борьба. Я вам не отвечу, кто выиграет в каком то из видов. Это главный старт сезона. Мы очень ждем этих соревнований и надеемся на красивый результат, — сказала Чайковская на пресс конференции.

2 декабря исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) представил кандидатуру Чайковской в качестве главного тренера национальной сборной. Официально об утверждении в должности объявлено не было. Ранее этот пост занимал Александр Горшков, который скончался 17 ноября 2022 года.

Фигурное катание,Елена Чайковская,Александр Горшков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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