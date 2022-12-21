Тренер сборной России заверила, что фигуристы приехали на чемпионат России «не за деньгами»

— Мы привезли очень сильную сборную. У нас была задача ее сохранить. Мы ее сохранили и преумножили. Два три человека из за травм не принимают участие, но они в обойме. Команда очень сильная, конкуренция во всех видах серьезная. У нас не было ощущения дискриминации из за отстранения. Спортсмены и тренеры постоянно готовятся к разным стартам.

Федерация обеспечила мотивацию спортсменов, за что ей огромное спасибо. Но я скажу, что деньги для спортсменов — не самое главное. Сюда они приехали не за деньгами. Они приехали показать свое умение, свою красоту, свою борьбу. Вы увидите серьезную конкуренцию. Чемпионат России всегда отличался тем, что есть борьба. Я вам не отвечу, кто выиграет в каком то из видов. Это главный старт сезона. Мы очень ждем этих соревнований и надеемся на красивый результат, — сказала Чайковская на пресс конференции.