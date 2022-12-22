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1 час назад

Туктамышева против учениц Тутберидзе: кто выступит на чемпионате России по фигурному катанию, состав участников

Спорт день за днемиещё 1

же сегодня, 22 декабря, в Красноярске стартует чемпионат России. На нем выступят лучшие российские фигуристы. Особенно захватывающими должны стать соревнования среди одиночников: и у мужчин, и у женщин реальных претендентов на медали больше, чем мест на пьедестале.

Туктамышева против учениц Тутберидзе: кто выступает на чемпионате России по фигурному катанию, состав участников
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Спорт День за Днем» публикует список всех участников национального первенства, а также результаты жеребьевки.

Видео дня

Согласно регламенту, количество участников ЧР ограничено. На соревнования в мужском и женском личном зачетах могут заявиться не более 18 человек. Что касается пар, то у них максимальное количество – 12, а у танцевальных дуэтов – 15.

Состав на ЧР у мужчин

Все фигуристы расположены в соответствии с результатами жеребьевки, прошедшей накануне. Именно в таком порядке они будут выходить на лед.

Спорт день за днем

Кто выступит у женщин

Спорт день за днем

Пары

Спорт день за днем

Танцы на льду

Спорт день за днем

Кто пропускает первенство России по фигурному катанию?

В последний момент с чемпионата России снялся серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда. Как рассказала тренер Татьяна Мишина, у фигуриста даже были куплены билеты из Москвы в Красноярск, но о себе напомнила старая болячка – синусит.

«Ему делали операцию около двух лет назад, поэтому общее состояние и, наверное, нынешняя эпидемия гриппа дали осложнение на слабое место», – цитирует Мишину сайт «Матч ТВ».

У одиночниц не выступит олимпийская чемпионка Анна Щербакова. В начале сезона она перенесла операцию на колене и продолжает восстанавливаться, но это не мешает ей выступать в ледовом шоу Татьяны Навки. Также из-за проблемы со здоровьем мы не увидим чемпионку Европы Алену Косторную, Майю Хромых и Дарью Усачеву.

Среди участников парного турнира нет бронзовых призеров чемпионата Европы Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина – фигуристка подвернула ногу и до сих пор не восстановилась. Также пропускают чемпионат России Карина Акопова и Никита Рахманин.

В Красноярске не выступят и лидеры российских танцев на льду – олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также серебряные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. Причем последние – единственные действующие чемпионы России, которые не будут защищать свой титул. Оба дуэта взяли паузу и пропустят как минимум первую половину сезона.

Но и это еще не все. На этом ЧР не будет ни дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин (спортсмены сейчас находятся в США), ни дуэта Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, который неожиданно распался в начале декабря, не просуществовав и года.

Выиграли два этапа Гран-при России и расстались. Дуэт Морозов и Нарижного не продержался и года

Призовые фигуристов на ЧР в Красноярске

Чтобы фигуристы не ощущали отсутствия международных стартов в финансовом плане, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) с помощью спонсоров и партнеров подготовила впечатляющий призовой фонд.

Чемпионы национального первенства получат 2 миллиона рублей, серебряные призеры – 1,5 миллиона рублей, а бронзовые призеры – 1 миллион рублей.

Фигурное катание,Майя Хромых,Глеб Смолкин,Алена Косторная,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Михаил Коляда,Иван Букин,Александра Степанова,Татьяна Мишина,Анна Щербакова,Татьяна Навка,
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